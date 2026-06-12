Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13, την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή & θεία

ΕΛΕΝΗ {ΠΑΛΟΥΜΠΗ} ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ: 67

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Καμίνια Πατρών.

Η ΚΟΡΗ: Νικολίτσα {Λινιώ} Παλούμπη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε το Σάββατο 14-6-2026 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Φωτεινή, Αθηνά και Τριαντάφυλλος

Τα εγγόνια: Δημοσθένης, Αποστολία, Αγγελική, Βασίλης

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ}

~•ΕΤΩΝ 75•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α΄) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: •ΤΑΚΗΣ & ΡΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

• ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

• ΚΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ,

•ΜΑΚΗΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΕΥΘΥΜ.

ΠΗΤΤΑ

ΕΤΩΝ 91

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - 6 - 2026 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΤΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΠΑΤΕΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΤΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΤΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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