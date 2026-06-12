Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13, την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή & θεία
ΕΛΕΝΗ {ΠΑΛΟΥΜΠΗ} ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ: 67
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Καμίνια Πατρών.
Η ΚΟΡΗ: Νικολίτσα {Λινιώ} Παλούμπη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε το Σάββατο 14-6-2026 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Φωτεινή, Αθηνά και Τριαντάφυλλος
Τα εγγόνια: Δημοσθένης, Αποστολία, Αγγελική, Βασίλης
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 75•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α΄) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: •ΤΑΚΗΣ & ΡΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
• ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
• ΚΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ,
•ΜΑΚΗΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΕΥΘΥΜ.
ΠΗΤΤΑ
ΕΤΩΝ 91
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - 6 - 2026 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΤΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΠΑΤΕΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΤΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΤΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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