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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13, την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή  & θεία 

ΕΛΕΝΗ {ΠΑΛΟΥΜΠΗ} ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ: 67

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Καμίνια Πατρών. 

Η ΚΟΡΗ: Νικολίτσα {Λινιώ} Παλούμπη

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε το Σάββατο 14-6-2026 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Φωτεινή, Αθηνά και Τριαντάφυλλος

Τα εγγόνια: Δημοσθένης, Αποστολία, Αγγελική, Βασίλης

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ}

~•ΕΤΩΝ 75•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α΄) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: •ΤΑΚΗΣ & ΡΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,                                          

• ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,                                     

• ΚΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ,                            

•ΜΑΚΗΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•  

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΕΥΘΥΜ.   

ΠΗΤΤΑ

ΕΤΩΝ  91

ΠΟΥ   ΠΕΘΑΝΕ  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  13 - 6 - 2026  &   ΩΡΑ  5.30   Μ.Μ.  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΑΝΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.

ΤΑ    ΠΑΙΔΙΑ   ΤΗΣ:

ΘΕΟΔΩΡΑ  &  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΚΑΡΥΩΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΛΟΥΚΑΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΗΤΤΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΥΣΤΑΘΙΑ  &  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΠΟΛΥΤΙΜΗ   ΜΠΑΤΕΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ  &  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                                

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ

ΕΤΩΝ  95 

Κηδεύουμε  το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα  6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026  & ώρα 1 μ. μ.  από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΤΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΤΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΟΤΕ -  ΕΤΩΝ    75

Κηδεύουμε  την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας
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Πένθη
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