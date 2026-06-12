Χαλάζι σε βορειοανατολική Αττική, Θήβα και Λάρισα

Η κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει μεγάλο μέρος της χώρας, έχει ξεκινήσει την Παρασκευή 12.06.2026, με καταιγίδες και χαλάζι σε πολλές περιοχές, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Η καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι στα και στα βορειοανατολικά της Αττικής, με πολλούς κεραυνούς σε πολλές περιοχές του νομού, ενώ σε περιοχές της χώρας όπως η Κοζάνη, υπήρξαν ήδη τα πρώτα μικροπροβλήματα.

Η έντονη βροχόπτωση έχει πλήξει ήδη τα Άνω Λιόσια και τους Θρακομακεδόνες, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν σταδιακά μεγαλύτερο τμήμα του νομού, με εικόνες από την καταιγίδα στην Πάρνηθα να εντυπωσιάζουν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Χαλαζόπτωση στη Θήβα

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12.06.2026 στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, αναφέρει το radiothiva.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξέσπασαν πολύ σύντομα, με ισχυρή βροχόπτωση, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι που σε αρκετές περιοχές κάλυψε δρόμους και επιφάνειες.