“Έπεσαν” Instagram και Facebook - Προβλήματα και στο Messenger

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών της Meta
Προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες του Facebook και του Messenger, καθώς τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών της Meta.
Συγκεκριμένα, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχουν “πέσει” καθώς αναφέρεται αδυναμία σύνδεσης.
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