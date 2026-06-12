ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες όσων αποκλείονται από το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Ολες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.