«Πρέπει να σε φοβούνται» – Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ ανηλίκων και νεαρών μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανηλίκους στα Βόρεια Προάστια.

Οι δύο οργανώσεις «στρατολογούσαν» ανήλικους ως «βαποράκια» για την διακίνηση των ναρκωτικών σε άλλους ανήλικους.

Ενδεικτική των σκοπών που είχε ο 19χρονος αρχηγός της 2ης οργάνωσης είναι η συνομιλία που ακολουθεί με «στρατολογημένο» ανήλικο «βαποράκι» του:

19χρονος Αρχηγός 2ης Οργάνωσης: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω δύο εβδομάδες μαξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γ…., μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το «boss».

15χρονος (βαποράκι): Μακάρι

19χρονος Αρχηγός 2ης Οργάνωσης: Θα δεις, μισό

15χρονος (βαποράκι): Κομπλέ μπρο μου

Εξίσου ενδεικτικό είναι το πώς κατάφερνε ο αρχηγός της 1ης οργάνωσης να «θαμπώνει» τα ανήλικα μέλη της οργάνωσής του με την επίδειξη πλούτου και το σπορ αυτοκίνητο μάρκας BMW που είχε, όπως φαίνεται και από διάλογο του υπαρχηγού της οργάνωσης που ήταν υπεύθυνος για τα ανήλικα «βαποράκια»:

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ…. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α… (19χρονος Υπαρχηγός), ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8

Άγνωστος: Στο i8;

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Ναι, γκάζωνε γ… τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω

Άγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας

Άγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;

Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε (το αυτοκίνητο-καβάτζα για την αποθήκευση των ναρκωτικών).

Άγνωστος: Ναι

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Και του λέει του Γ…. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ…; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ

Άγνωστος: Τι είχε;

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω εγώ ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει δύο. Πήρε δύο τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες

Άγνωστος: Μμμ

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Και μ…. είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ (meth) ρε

Σε άλλη συνομιλία ο υπεύθυνος υπαρχηγός της οργάνωσης για τον έλεγχο των ανήλικων μελών, έχει αρχίσει να φοβάται από ένα περιστατικό μη μάθει κάτι η μητέρα του ανήλικου:

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Ναι κόβω τα μικρά άραξε κόβω τα μικρά ρε μπρο

Άγνωστος: Πρώτον κόψε κάποια μικρά και δεύτερον μπρο άμα θες μικρά και τέτοια μπρο signal αδερφέ

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Ναι γάμησε τα

Άγνωστος: Α και ένα τελευταίο από εμένα Α….. γ…. τα στην τραμπούκα και στο ξύλο όσο μπορείς για να φοβηθούνε

17χρονος Υπαρχηγός 1ης Οργάνωσης: Τώρα θα περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά

Ιεραρχική δομή

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, που δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία, φέρεται να είχε καθορισμένη ιεραρχική δομή.

Στην κορυφή βρισκόταν ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της προμήθειας των ναρκωτικών, της διακίνησης και της διαχείρισης των εσόδων.

Ακολουθούσε ο πρώτος υπαρχηγός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ουσιών, ενώ ο δεύτερος υπαρχηγός φέρεται να συντόνιζε τα ανήλικα μέλη, να επέβλεπε τη διανομή των ναρκωτικών και να συγκέντρωνε τα χρήματα από τις πωλήσεις.

Κατά τις έρευνες προέκυψε ότι σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών μελών ήταν ανήλικοι, τους οποίους η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε τόσο για τη διακίνηση όσο και για τη στρατολόγηση νέων μαθητών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

Ο φερόμενος ως αρχηγός αποκαλούνταν από τους συνεργούς του «Boss» ή «ο μεγάλος μας», ενώ ο ίδιος αναφερόταν στους ανήλικους διακινητές ως «μικρά» ή «πιτσιρίκια μου».

Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στους Θρακομακεδόνες, εκτελώντας τις εντολές του αρχηγικού μέλους και πραγματοποιώντας τις περισσότερες επαφές με πελάτες.

Κωδικοποιημένες ονομασίες

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα κωδικοποιημένη ορολογία στις μεταξύ τους επικοινωνίες, προκειμένου να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Για την κάνναβη χρησιμοποιούσαν όρους όπως «μπιτς», «μαύρο», «χόρτο», «σταφ» και «κάλι», ενώ την κοκαΐνη αποκαλούσαν «κόκα» ή «ρουφηχτό». Τη μεθαμφεταμίνη την ανέφεραν ως «κρύσταλλο».

Οι ποσότητες περιγράφονταν επίσης με ειδικούς όρους. Οι λέξεις «μπλούζες» και «τζι» αντιστοιχούσαν σε γραμμάρια κάνναβης, ενώ οι εκφράσεις «τριάρα», «πεντάρα» και «δεκάρα» παρέπεμπαν σε ποσότητες τριών, πέντε και δέκα γραμμαρίων αντίστοιχα.

Για τις οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούσαν τον όρο «λεκ» για τα χρήματα, ενώ όταν η αγορά γινόταν επί πιστώσει χρησιμοποιούσαν τη λέξη «αέρα».

Ακόμη και ο εξοπλισμός αποκτούσε κωδική ονομασία, καθώς η ζυγαριά ακριβείας αναφερόταν ως «ζήτα» ή «ζι», ενώ η εφαρμογή Signal εμφανιζόταν στις συνομιλίες τους ως «μπλε».

Παράλληλα το εγκαταλελειμμένο κτίριο που λειτουργούσε ως κεντρικός χώρος απόκρυψης στους Θρακομακεδόνες αποκαλούνταν κωδικοποιημένα «τραπ».