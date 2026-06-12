Πανεπιστήμιο Πατρών και Επιμελητήριο Αχαΐας - "Συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες με τον ΙΟΒΕ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη"

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο αυτό μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της 3ης Έκθεσης «Κοινωνικές και οικονομικές τάσεις στις ελληνικές περιφέρειες – Τεύχος 3ο». Τα αποτελέσματα της έκθεσης παρουσίασε ο Καθ. Νικόλαος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και οι συνεργάτες του.



Επίσης, δόθηκε το βήμα για παρεμβάσεις και τοποθετήσεις θεσμικών φορέων:

-Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

-Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

-Εκπρόσωποι Παραγωγικών, Επιχειρηματικών και Κοινωνικών Φορέων



Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη της Πρυτανικής Αρχής, του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ερευνήτριες και ερευνητές, καθώς και προσωπικότητες από τον κόσμο των Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρήσεων.



Η έκθεση, που εκπονήθηκε από τον ΙΟΒΕ με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτυπώνει τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις ελληνικές περιφέρειες και προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των αναπτυξιακών προκλήσεων και προοπτικών της χώρας. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.



Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως κορυφαίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας και το ΙΟΒΕ, ως ένας από τους πλέον έγκυρους φορείς οικονομικής έρευνας και ανάλυσης της χώρας, διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την παραγωγή γνώσης, την υποστήριξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για τη συστηματική συνεργασία των δύο φορέων στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της διασύνδεσης του πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις, η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών φορέων και της επιχειρηματικότητας συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιοχής.

Η εκδήλωση επισφραγίζει τη συνεργασία, αποτελώντας αφετηρία μιας νέας περιόδου κοινών πρωτοβουλιών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της γνώσης, της έρευνας και της τεκμηριωμένης ανάλυσης ως βασικών εργαλείων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας συνολικά.

Παρακάτω ακολουθεί δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα:

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπηρετεί διαχρονικά την αποστολή του ως φορέας εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής γνώσης με άμεσο αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία. Η συνεργασία μας με το Επιμελητήριο Αχαΐας και το ΙΟΒΕ αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη δύναμη της τεκμηριωμένης γνώσης και της συλλογικής δράσης.

Η παρουσίαση της 3ης Έκθεσης για τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις στις ελληνικές περιφέρειες προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων που διαμορφώνουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση και στρατηγικό σχεδιασμό.



Παράλληλα, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Αχαΐας σηματοδοτεί την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την επιχειρηματική κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς. Μέσα από συνέργειες στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο να μετατρέπεται σε αναπτυξιακή δυναμική για τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα συνολικά.



Πιστεύουμε ότι τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας αντιμετωπίζονται μέσα από συνεργασίες, εξωστρέφεια και κοινό όραμα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, λειτουργώντας ως πυλώνας προόδου, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης».

Στη συνέχεια ακολουθεί σχετική δήλωση της στενής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρου Λουλούδη:

«Η παρουσίαση της 3ης Έκθεσης για τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις στις ελληνικές περιφέρειες αναδεικνύει τη σημασία της τεκμηριωμένης γνώσης και των αξιόπιστων δεδομένων για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών αναπτυξιακών πολιτικών. Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα έχουν ανάγκη από σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.



Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά η επιβεβαίωση μιας κοινής δέσμευσης για το μέλλον της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε ουσιαστικά τη γνώση και την έρευνα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ενισχύοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.



Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι επιστήμονες να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο μας, ενώ παράλληλα αποκτούμε τα εργαλεία και τα δεδομένα που απαιτούνται για έναν πιο αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Είμαστε βέβαιοι ότι η σύμπραξη αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας.»