Ναύπακτος: Toν "τσάκωσαν" μόλις πήρε το δέμα με τα ναρκωτικά

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και της Ο.Π.Δ.Ι. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται για να συλληφθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη των κατηγορούμενων είναι αποτέλεσμα επιτυχούς επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, ύποπτου δέματος το οποίο είχε ως τελικό προορισμό θυρίδα αυτόματης παραλαβής στη Ναύπακτο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, οι αστυνομικοί έθεσαν τη θυρίδα παράδοσης στη Ναύπακτο σε διακριτική επιτήρηση. Ο πρώτος κατηγορούμενος μετέβη στο σημείο, άνοιξε τη θυρίδα χρησιμοποιώντας τον σχετικό κωδικό που είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο και μόλις παρέλαβε το δέμα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στο εσωτερικό του δέματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -18- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε διπλή νάιλον συσκευασία, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ανέρχεται στα -270- ευρώ.

Από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας προέκυψε ότι την παραγγελία του δέματος είχε πραγματοποιήσει ο αδερφός του συλληφθέντος, ο οποίος εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην ίδια περιοχή και συνελήφθη, ενώ ως αποστολέας ταυτοποιήθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του αποστολέα.