Χειροπέδες σε άνδρα στην Αμαλιάδα για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -11,25- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε -15- αυτοσχέδιες ισοβαρείς νάιλον συσκευασίες,

• -67- γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, αποθηκευμένα σε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

• -440- ευρώ σε μετρητά,

• Μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, η οποία έφερε υπολείμματα κοκαΐνης και κάνναβης στην επιφάνεια ζύγισης.

Ο συλληφθείς κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.