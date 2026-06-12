Διπλό φονικό στο Αίγιο: Διαλυμένο βρέθηκε το κινητό της 54χρονης- Τι θα ζητήσει ο Ιταλός

«Η έρευνα είχε εστιάσει στην εύρεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης. Επέστρεψαν χθες στην οικία για να το βρουν και το βρήκαν. Τα κινητά τηλέφωνα του γιου και του Ιταλού τα είχαν πάρει εξ' αρχής. Τους βοήθησε ο Ιταλός κατηγορούμενος να το βρουν» ανέφερε η κ. Ιατροπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό έγκλημα στο Λόγγο Αιγίου μετέβη ξανά χθες (11/06) ο Ιταλός κατηγορούμενος, προκειμένου να παράσχει επιπλέον πληροφορίες και να συνδράμει στις έρευνες των αστυνομικών αρχών.

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Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης - «Το είχε καταστρέψει η ίδια» λέει ο 65χρονος

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε στην κάμερα του Orangepress ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι δεν έχει πρόσβαση καθόλου στα δεδομένα του τηλεφώνου του και στα δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «Ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της». Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

Σύμφωνα με την κ. Ιατροπούλου, ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος ο οποίος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή και ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (13/6), αναμένεται να υποβάλλει αίτημα για να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων.

«Ο άνθρωπος προσπαθεί να συνεργαστεί, όπως μπορεί. Προσπαθεί να εξηγήσει όπως μπορεί μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει» τόνισε η δικηγόρος στην κάμερα του Star και πρόσθεσε πως μετά το άνοιγμα των ιατρικών αρχείων, οι Αρχές θα πάρουν ενδεχομένως απαντήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Ένα μαχαίρι περιλαμβάνεται στη δικογραφία

Δύο μαχαίρια φέρεται να βρέθηκαν στο σπίτι του εγκλήματος, το ένα ήταν κάτω από την σορό της 54χρονης γυναίκας και το άλλο καρφωμένο σε μια γλάστρα. Σε σχετική ερώτηση, η δικηγόρος ανέφερε πως μόνο το ένα από αυτά περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Το μαχαίρι που ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, νομίζω ότι δεν είναι κάπου στη δικογραφία. Το μαχαίρι που βρέθηκε κάτω από τη γυναίκα είναι αυτό που εξετάστηκε στα εργαστήρια και δεν βρέθηκε κανένα αποτύπωμα του κατηγορουμένου» είπε χαρακτηριστικά.

«Να ανοίξουν τα κινητά και οι υπολογιστές»

Η συνήγορός του Ιταλού κατηγορουμένου επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει».

Όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κάτι από τη διπλή ανθρωποκτονία που έγινε στο σπίτι, ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο, η Μαρία Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο λάπτοπ του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».