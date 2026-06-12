Πάτρα: «Πράσινο φως» για το Μηχανουργείο - Συνεχίζει τη λειτουργία του - Βρέθηκε συμβιβαστική λύση

Συνεχίζει τη λειτουργία του ο Πολυχώρος Πολιτισμού "Μηχανουργείο" όπως ενημερώνει ο Γεράσιμος Ντάβαρης Καλλιτεχνικός διευθυντής του Πολυχώρου .

Μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις υπέρ της εξεύρεσης λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας του χώρου, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση με τον με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αχαίας, στον οποίο και ανήκει το ακίνητο.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Ντάβαρης αναφέρει:

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο θα συνεχίσει την λειτουργία του μετά την συμβιβαστική λύση που βρέθηκε με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αχαίας ,που είναι οι ιδιοκτήτες του κτηρίου στο οποίο στεγαζόμαστε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας αυτές τις δύσκολες στιγμές και έδειξαν με την στάση τους τον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στην πόλη μας, καθώς και τον καθημερινό και επίπονο αγώνα που δίνουν όσοι τον υπηρετούν. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την στήριξη τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αχαίας που απέδειξε για άλλη μία φορά την ευαισθησία του για τις πολιτιστικές ανάγκες της πόλης και μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας.