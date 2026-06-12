Πάτρα: Τον "έκαψε" το τροχαίο - Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας άνδρας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, κατελήφθη επ’ αυτοφώρω να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, ενώ η σύλληψή του

πραγματοποιήθηκε αφού το όχημά του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον κατηγορούμενο, διαπιστώθηκε να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (υπολείμματα),εντός ενός μεταλλικού τρίφτη.

Σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση και μέθη

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας άνδρας, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, ενεπλάκη

σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, καθώς προσέκρουσε σε μεταλλικό στηθαίο στήριξης κάδου απορριμμάτων και σε αλκοολομέτρηση που του διενεργήθηκε,

διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.