Πάτρα: Μπήκαν σε μαγαζί με ρούχα, αλλά όχι για να αγοράσουν- Τους πέρασαν χειροπέδες

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στην Πάτρα, απόαστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή από κοινού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν ως πελάτες σε κατάστημα ένδυσης στο κέντρο της Πάτρας και αφαίρεσαν από τις προθήκες διάφορα ρούχα, συνολικής αξίας 55,9 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.

Κατά την έξοδό τους έγιναν αντιληπτοί από το προσωπικό της επιχείρησης, ακινητοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που προσέτρεξαν στο σημείο. Τα

αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν άμεσα σε υπεύθυνο του καταστήματος.