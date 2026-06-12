Απάτη σε βάρος 13χρονης – Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στην οικία και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.