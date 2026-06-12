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Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 13,14 Ιουνίου

Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύρ...

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας

13,14  Ιουνίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Γιαννακόπουλος Πέτρος 
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας 
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΩΝ:

Αθανασοπούλου Μαρία
Τηλέφωνα: 6945238868

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