Σαμαράς για νόμο Κατσέλη: Η κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου

Παρέμβαση για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη έκανε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική δικαίωση» για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καθυστέρησης ή διαπραγμάτευσης.

«Η Δικαιοσύνη αποφάσισε»

«Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς, καλώντας funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ ζητεί επίσης τη διόρθωση των υπολοίπων και την επιστροφή ποσών που, όπως σημειώνει, εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις».

Μήνυμα προς την κυβέρνηση

Ο Αντώνης Σαμαράς στρέφει τα βέλη του και προς την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι έχει «αυστηρή υποχρέωση» να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της απόφασης θα συνιστά «ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου» και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων.

«Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης», καταλήγει στη δήλωσή του.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

»Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται. Funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στην διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις.

»Η Κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά.

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης»