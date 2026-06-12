Αίγιο: Προθεσμία για αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός για να απολογηθεί για το διπλό φονικό – Το Σάββατο η κηδεία μητέρας και γιου

Στο διπλό φονικό στο Αίγιο ,αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΕΡΤnews Radio«Πρωινές Διαδρομές» η Kωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος τύπου ΕΛ.ΑΣ.

Η κα Δημογλίδου ανέφερε αρχικά “Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση τη νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό αρχικά με όπλο – με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι- και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο κι από μαχαίρι. Βέβαια ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος και στη συνέχεια στη μητέρα. Επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν την στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, για αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι για αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς“.



Και συμπλήρωσε “Δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνηση τους. Όμως, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου. Δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα“.