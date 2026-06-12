Σία Αναγνωστοπούλου: Kατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά για την επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας , μέσω της οποίας ζητά πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, διαφάνεια και σαφείς θεσμικές απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο έντονος προβληματισμός του σχετικά με την έλλειψη πλήρους τεχνικής τεκμηρίωσης για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας .



Σύμφωνα με την επιστολή, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο αναφορικά με τις δύο απορριφθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF II κρίνονται ως εξαιρετικά ελλιπή, καθώς περιορίζονται σε γενικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μια ενσωματωμένη μελέτη σκοπιμότητας. Αντιθέτως, απουσιάζει εντελώς ο κρίσιμος τεχνικός φάκελος των προτάσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προμελέτες, οι οριζοντιογραφίες, οι μηκοτομές, τα γεωτεχνικά δεδομένα και οι προδιαγραφές ασφαλείας, στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα για την αξιολόγηση της εφικτότητας και της ασφάλειας ενός σύνθετου υπόγειου έργου εντός του αστικού ιστού. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Κοινή Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε, κλήθηκε να συμβάλει στη διαμόρθωση της οριστικής πρότασης έχοντας συνεδριάσει μόλις μία φορά (στις 20 Μαρτίου 2026) και χωρίς να έχει στη διάθεσή της το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο των προηγούμενων σχεδιασμών.



Η βουλευτής τονίζει ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πορεία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για το τμήμα Ρίο – Πάτρα, ο οποίος εμφανίζεται θεσμικά ολοκληρωμένος από τα τέλη του 2023 βάσει της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου (OBERMEYER ΕΛΛΑΣ) ύψους 6,44 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η νέα, προφορική πρόταση του Υπουργείου (από 11.12.2025) για επιφανειακή διέλευση τύπου light rail/tram και μερική μόνο υπογειοποίηση φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιωδώς από τους προηγούμενους σχεδιασμούς πλήρους υπογειοποίησης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποια τεχνικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά δεδομένα τεκμηριώνεται αυτή η νέα προσέγγιση.Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας , μέσω της οποίας ζητά πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, διαφάνεια και σαφείς θεσμικές απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο έντονος προβληματισμός του σχετικά με την έλλειψη πλήρους τεχνικής τεκμηρίωσης για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας .



Σύμφωνα με την επιστολή, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο αναφορικά με τις δύο απορριφθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF II κρίνονται ως εξαιρετικά ελλιπή, καθώς περιορίζονται σε γενικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μια ενσωματωμένη μελέτη σκοπιμότητας. Αντιθέτως, απουσιάζει εντελώς ο κρίσιμος τεχνικός φάκελος των προτάσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προμελέτες, οι οριζοντιογραφίες, οι μηκοτομές, τα γεωτεχνικά δεδομένα και οι προδιαγραφές ασφαλείας, στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα για την αξιολόγηση της εφικτότητας και της ασφάλειας ενός σύνθετου υπόγειου έργου εντός του αστικού ιστού. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Κοινή Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε, κλήθηκε να συμβάλει στη διαμόρθωση της οριστικής πρότασης έχοντας συνεδριάσει μόλις μία φορά (στις 20 Μαρτίου 2026) και χωρίς να έχει στη διάθεσή της το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο των προηγούμενων σχεδιασμών.



Η βουλευτής τονίζει ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πορεία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για το τμήμα Ρίο – Πάτρα, ο οποίος εμφανίζεται θεσμικά ολοκληρωμένος από τα τέλη του 2023 βάσει της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου (OBERMEYER ΕΛΛΑΣ) ύψους 6,44 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η νέα, προφορική πρόταση του Υπουργείου (από 11.12.2025) για επιφανειακή διέλευση τύπου light rail/tram και μερική μόνο υπογειοποίηση φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιωδώς από τους προηγούμενους σχεδιασμούς πλήρους υπογειοποίησης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποια τεχνικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά δεδομένα τεκμηριώνεται αυτή η νέα προσέγγιση.



