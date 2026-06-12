Αίγιο: Στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – Το Σάββατο η κηδεία μάνας και γιου

Στα Δικαστήρια Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου.

Ο συλληφθείς επιμένει στη θέση του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το διπλό έγκλημα και υποστηρίζει ότι βρισκόταν μεν στο σπίτι αλλά είχε αποκοιμηθεί και όταν σηκώθηκε διαπίστωσε τι είχε συμβεί.

Το Σάββατο το τελευταίο αντίο

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Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο η κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγιαλείας.

Το dna από τα νύχια της 54χρονης

Τα αποτελέσματα από τα δείγματα γενετικού υλικού που έλαβαν από τα νύχια της 54χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου αναμένονται ως σήμερα (12.06.2026) το μεσημέρι προκειμένου να διαπιστωθεί αν η άτυχη γυναίκα είχε παλέψει με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος του στυγερού εγκλήματος.

Με τον 65χρονο να αρνείται κάθε κατηγορία και να δηλώνει αθώος για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να δέσουν την υπόθεση που τα τελευταία 24ωρα συγκλονίζει το πανελλήνιο.



Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται ο δεύτερος κύκλος των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Το γεγονός ότι το σώμα της 54χρονης και ειδικά τα χέρια της φέρουν αμυντικά τραύματα οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι ο δράστης και το θύμα πάλεψαν.

Έτσι ανάμεσα στα στοιχεία και τα δεδομένα που στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ήταν και η συλλογή γεννητικού υλικού από τα νύχια της γυναίκας.