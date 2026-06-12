Μινεσότα: 68χρονη βυθιζόταν για τρεις ημέρες σε βάλτο

Σώθηκε την τελευταία στιγμή από δύο άνδρες που έκαναν βόλτα με οχήματα παντός εδάφους

Επί τρεις ολόκληρες ημέρες, μια 68χρονη γυναίκα βρισκόταν παγιδευμένη και αβοήθητη μέσα σε έναν βάλτο στη βόρεια Μινεσότα, παρακολουθώντας με απόγνωση το νερό και τη λάσπη να ανεβαίνουν απειλητικά και να φτάνουν σχεδόν μέχρι το στόμα της. Η εφιαλτική αυτή περιπέτεια της Κάθριν Γουέσνερ, η οποία είχε χαθεί σε ένα απομακρυσμένο μονοπάτι, έληξε με ένα θαύμα της τύχης, όταν δύο παιδικοί φίλοι που έκαναν βόλτα με οχήματα παντός εδάφους (ATV) την εντόπισαν σχεδόν εξ ολοκλήρου βυθισμένη στη λάσπη και την έσωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το λάθος με τις ημερομηνίες που αποδείχθηκε σωτήριο

Ο Άνταμ Σάντμπεκ και ο Μάικ Γκράβαλιν ξεκίνησαν νωρίς το Σάββατο για μια συνηθισμένη βόλτα σε απομακρυσμένα μονοπάτια, μια παράδοση που διατηρούν εδώ και δεκαετίες. Αρχικά, οι δύο άνδρες είχαν κανονίσει να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη διαδρομή που διοργάνωνε ένα τοπικό μπαρ, όμως συνειδητοποίησαν ότι είχαν μπερδέψει τις ημερομηνίες. Έτσι, αποφάσισαν να αλλάξουν πλάνο και να «βρουν μερικά νέα μονοπάτια», όπως εξήγησε ο Σάντμπεκ στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune. «Ποτέ μην εκνευρίζεστε με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, γιατί όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», δήλωσε ο ίδιος.

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Έχοντας διανύσει περίπου 48 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει, κατάλαβαν ότι το όχημά τους ξέμενε από καύσιμα. Αναζητώντας έναν πιο σύντομο δρόμο σε ένα γεμάτο λακκούβες μονοπάτι, έπεσαν πάνω σε ένα ακινητοποιημένο μίνι βαν. Ο Γκράβαλιν, συνταξιούχος υποδιοικητής της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ, είχε ένα έντονο προαίσθημα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η πρώτη του υποψία ήταν ότι κάποιος είχε στήσει ενέδρα στις σκιές — μέχρι που είδαν ένα σώμα μέσα σε έναν βάλτο. «Απλώς θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου: “Θεέ μου, σε παρακαλώ να μην είναι νεκρός άνθρωπος“. Ήταν εντελώς βυθισμένη», αφηγήθηκε ο Σάντμπεκ. «Το νερό κόντευε να ξεπεράσει το στόμα της», πρόσθεσε ο Γκράβαλιν. Καθώς πλησίασαν, άκουσαν τη γυναίκα να ψελλίζει με δυσκολία: «Βοηθήστε με».

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Τρεις ημέρες τρόμου μέσα στο βάλτο

Οι δύο άνδρες δεν δίστασαν στιγμή. Χωρίς καν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον, ρίχτηκαν στη δράση προσπαθώντας να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν από τη σχεδόν αναίσθητη γυναίκα, ενώ παράλληλα καλούσαν την άμεση δράση (911). Η γυναίκα κατάφερε να τους εξηγήσει ότι είχε πέσει στη λάσπη, βάθους περίπου 60 εκατοστών, όταν βγήκε από το μίνι βαν της πριν από αρκετές ημέρες.