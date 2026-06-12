Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αρκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

Παρούσα στην ορκωμοσία και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.