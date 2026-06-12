Oι συμπολίτες Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου στο show Hautes Grecians

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με τη διοργάνωση του Jenny.gr, παρουσίες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, απόλαυσαν τις νέες collections των Deux Hommes, Daphne Valente, Στέλιου Κουδουνάρη και Αθανάσιου Βασιλειάδη. H επίδειξη έγινε υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Μιχάλη Πάντου ενώ οικοδέσποινα ήταν η founder του event, Τζένη Μπαλατσινού. Μάλιστα η κ. Μπαλατσινού δέχθηκε συγχαρητήρια και από συμπολίτες μας, το μοντέλο και influencer Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο και την πρώην παίκτρια του «My style rocks» και social media marketer, Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου.

Couture , τέχνη και κοινωνική προσφορά στο 8ο show Hautes Grecians.

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ

Η ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ DEUX HOMMES, DAPHNE VALENTE, STELIOS KOUDOUNARIS, ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Στους Deux Hommes κυριάρχησαν δαντέλα, χειροποίητο κροσέ, μεταξωτό τούλι και τα μακραμέ πλέγματα σε αέρινες σιλουέτες.

Η expert των πλισέ Δάφνη Βαλέντε παρουσίασε την exclusive σειρά «Fluid Sculptures», εμπνευσμένη από τα mobile γλυπτά του Alexander Calder.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης εμπνεύστηκε από το μεσογειακό καλοκαίρι, προτείνοντας έρινα υφάσματα, relaxed tailoring, έντονες χρωματικές αντιθέσεις.

Ο ανερχόμενος designer Αθανάσιος Βασιλειάδης, με τη συλλογή «Μνήμη» εστίασε σε γλυπτικές φόρμες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητες λεπτομέρειες, με butterflyfish jewellery.