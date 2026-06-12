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Oι συμπολίτες Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου στο show Hautes Grecians

Oι συμπολίτες Πλάτων Παπαγιαννόπουλος κα...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Φλας στο φιλανθρωπικό couture event που καθιέρωσε η Τζένη Μπαλατσινού

Couture, τέχνη και κοινωνική προσφορά στο 8ο show Hautes Grecians.

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με τη διοργάνωση του Jenny.gr, παρουσίες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, απόλαυσαν τις νέες collections των Deux Hommes, Daphne Valente, Στέλιου Κουδουνάρη και Αθανάσιου Βασιλειάδη. H επίδειξη έγινε υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Μιχάλη Πάντου ενώ οικοδέσποινα ήταν η founder του event,Τζένη Μπαλατσινού. Μάλιστα η κ. Μπαλατσινού δέχθηκε συγχαρητήρια και από συμπολίτες μας, το μοντέλο και influencer Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο και την πρώην παίκτρια του «My style rocks»  και social media marketer, Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου.

Η ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ D...

Η ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ DEUX HOMMES, DAPHNE VALENTE, STELIOS KOUDOUNARIS, ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΒΑΣΙΛ...

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΕΒΕΛΙΝ ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠ...

ΕΒΕΛΙΝ ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ, ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕ...

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ

Στους Deux Hommes κυριάρχησαν δαντέλα,  χειροποίητο κροσέ, μεταξωτό τούλι και τα μακραμέ πλέγματα σε αέρινες σιλουέτες. 

 Η expert των πλισέ Δάφνη Βαλέντε παρουσίασε την exclusive σειρά «Fluid Sculptures», εμπνευσμένη από τα mobile γλυπτά του Alexander Calder.

 Ο Στέλιος Κουδουνάρης εμπνεύστηκε από το μεσογειακό καλοκαίρι, προτείνοντας έρινα υφάσματα, relaxed tailoring, έντονες χρωματικές αντιθέσεις.

Ο ανερχόμενος designer Αθανάσιος  Βασιλειάδης, με τη συλλογή «Μνήμη» εστίασε σε γλυπτικές φόρμες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητες λεπτομέρειες, με butterflyfish jewellery.

 

ΤΟ CATWALK ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ

ΤΟ CATWALK ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ

BACKSTAGE ΑΠΟΨΗ

BACKSTAGE ΑΠΟΨΗ

ΔΑΝΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΟ SHOW

ΔΑΝΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΟ SHOW

ΦΟΡΕΜΑ STELIOS KOUDOUNARIS

ΦΟΡΕΜΑ STELIOS KOUDOUNARIS

MAC Cosmetics, Wella Professionals, OPI επιμελήθηκαν μακιγιάζ, μαλλιά και νύχια των μοντέλων.  

Lurpak και Στέλιος Παρλιάρος σε συνεργασία με τους Deux Hommes, γλύκαναν τους παρευρισκομένους. Premium Partner της διοργάνωσης ήταν η ΔΕΗ.

Όπως κάθε χρόνο, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της διοργάνωσης προορίζονται στην ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ

ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

KIMΩΝ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΣΥΡΑΚΑ

KIMΩΝ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΣΥΡΑΚΑ

Η ΡΑΜΟΝΑ ΜΕ LOOK VASILIS ZOULIAS

Η ΡΑΜΟΝΑ ΜΕ LOOK VASILIS ZOULIAS

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#tags Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος Τζένη Μπαλατσινού
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