Η νέα Πατρών- Πύργου σε αριθμούς: Κυκλοφορία, ασφάλεια και οικονομικά οφέλη -Τι δείχνει η πρώτη εικόνα

Οι πρώτοι 10 μήνες λειτουργίας της επέκτασης της Ολυμπίας Οδού από την Πάτρα έως τον Πύργο, είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι ενώ ο παλαιός αυτοκινητόδρομος ήταν αιματοβαμμένος με τραγικά τροχαία δυστυχήματα, στον νέο αυτοκινητόδρομο δεν έχει υπάρξει κανένα δυστύχημα, όπως ανάφερε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Ilia Forum.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, ο οποίος παραδόθηκε το 2025, τμηματικά, σε λειτουργία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ πληροί και τα κριτήρια βιωσιμότητας.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα επιπλέον στοιχεία.

Στο πρώτο τμήμα, Καμίνια – Πύργος, από την 1η Αυγούστου 2025 έως και τις 31 Μαΐου 2026, πέρασαν από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις 920.000 οχήματα.

Στο δεύτερο τμήμα, Μιντιλόγλι – Καμίνια, από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 31 Μαΐου 2026, έχουν διέλθει από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πάτρας και στις δύο κατευθύνσεις 1.350.000 οχήματα.

Η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία στους δύο μετωπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου ήταν 10.500 διελεύσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης της κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, η πλειονότητα των οποίων (45%) αφορούσε παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένο όχημα, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 14 λεπτά.

Κι ακόμα, υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος για τους οδηγούς μέσω της χιλιομετρικής χρέωση στους κόμβους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας.

Γενικότερα, η Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος) έχει τη μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Βαρέων Οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, η Ολυμπία Οδός συνδέεται με άλλα μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια και λιμάνια (Κορίνθου, Κιάτου, Αιγίου, Πάτρας, Αράξου, Κυλλήνης), γεγονός που συνεπάγεται μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή.

Συνέπεια αυτών είναι η αύξηση 15% – 20% του τουριστικού ρεύματος στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός, καθώς υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου και στα Ιόνια νησιά.

Μάλιστα, αυξήθηκε και το τοπικό ΑΕΠ από 0,5% έως 1,5%, κυρίως λόγω των επενδύσεων και της απασχόλησης. Το έργο παρέχει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες αφορούν στελέχη υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης ή ειδικής τεχνικής κατάρτισης.