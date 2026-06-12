Στην Πάτρα η Μιμή Ντενίση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για την παρουσίαση του βιβλίου "Με την πένα σπαθί"

Παρουσιάζει το βιβλίο η Σοφία Ντενίση, καθηγήτρια Ιστορίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Ο Ροταριανός Όμιλος Πατρών «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30 την παρουσίαση του βιβλίου ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΣΠΑΘΙ- ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 (ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΝΤΕΝΙΣΗ)
Παρουσιάζει το βιβλίο η Σοφία Ντενίση, καθηγήτρια Ιστορίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Η Μιμή Ντενίση διαβάζει αποσπάσματα από κείμενα ελληνίδων συγγραφέων του 19ου αιώνα για την Επανάσταση του 1821.
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» Χρήστος Ασημακόπουλος
Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος, Αχιλλέας Παπαδιονυσίου
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο MY WAY, Λεωφ. Όθωνος – Αμαλίας 16, Πάτρα
Χορηγός: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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