Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tourism.upatras.gr/news/tmima-dioikisis-tourismou-diethnes-synedrio-pathways-to-resilience-sustainable-practices-in-tourism-and-leisure/

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει και φιλοξενεί το ενδέκατο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό και τον ελεύθερο χρόνο, με τίτλο “Pathways to Resilience: sustainable practices in tourism and leisure”.

Το Συνέδριο θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.livemed.gr

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία», βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο ξενοδοχείο Achaia Beach στην Πάτρα.

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζή από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών|16.06.2026 , 19:30

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλούν στην εκδήλωση αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζή, που διοργανώνεται με αφορμή την κυκλοφορία δύο βιβλίων:

-Λόγος ανυπεράσπιστος: 25 επιστολές του Δημήτρη Χατζή στη Λεία Χατζοπούλου-Καραβία & 1 μελέτη για το έργο του (2024)

-Ανολοκλήρωτη θητεία. Η διδασκαλία του Δημ. Χατζή στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1975-1976) (2026).

Για τον Δημήτρη Χατζή θα μιλήσουν οι:

-Πάνος Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Υγείας του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

-Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

-Μελίνα Μερκούρη, Ψυχίατρος της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών

Συντονιστής:

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στις 19:30 στο Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, Κανακάρη 147, Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://publications.upatras.gr

[email protected]

Τηλ.: 2610 969649

https://www.facebook.com/publications.upatras

https://www.instagram.com/ekdoseis_upatras



Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών | Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Α. Μπούντη |17.06.2026, 19:00

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Μπούντη, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/soma-omotimon-kathigiton-panepistimiou-patron-omilia-tou-omotimou-kathigiti-panepistimiou-patron-kai-antepistellontos-melous-tis-akadimias-athinon-k-a-bounti-17-06-2026-1900/



9th ISFEV Conference |06-10.09.2026

Τροφιμογενείς και Υδατογενείς Ιοί | Ενιαία Υγεία και Ζωονόσοι | Βακτηριοφάγοι | Περιβαλλοντική και Επιδημιολογική Επιτήρηση Λυμάτων | Τεχνολογίες Ανίχνευσης Ιών | Εκτίμηση Κινδύνου και Μοντελοποίηση

Το Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 6–10 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (IWaterFood), υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Αποστόλου Βανταράκη, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές επιστημονικό φόρουμ για την παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων, την ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών και την ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της περιβαλλοντικής επιτήρησης, της ιολογίας τροφίμων και υδάτων, της διερεύνησης επιδημικών εξάρσεων, της προσέγγισης One Health, της εκτίμησης κινδύνου και των καινοτόμων στρατηγικών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βακτηριοφάγων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/9th-isfev-conference-06-10-09-2026/



Παράταση υποβολής αιτήσεων για την 3η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών Νεοελληνικής Φιλολογίας, 26-27/11/2026, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την αίτηση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/paratasi-ypovolis-aitiseon-gia-tin-3i-epistimoniki-synantisi-metaptychiakon-foititon-trion-kai-ypopsifion-didaktoron-isson-neoellinikis-filologias-26-27-11-2026-panepistimio-patron/



64th FITCE Congress : Assessing the Prospects of Intelligence-Driven Networks and Applications in Europe

Στις 14 & 15 Μαΐου 2026, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας (17/05/2026), πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με μεγάλη επιτυχία το 64th FITCE Congress (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο), με θέμα «Assessing the Prospects of Intelligence-Driven Networks and Applications in Europe».

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της FITCE (Ομοσπονδία Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής της Ευρώπης) και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Χορηγούς της εκδήλωσης την Cosmote Telekom, την εταιρία Dura-line και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/64th-fitce-congress-assessing-the-prospects-of-intelligence-driven-networks-and-applications-in-europe/

Εκπαιδευτικές μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις στο Μουσείο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες και εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις του Μουσείου Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ekpaideftikes-mouseiopaidagogikes-draseis-sto-mouseio-ekpaidefsis-tou-panepistimiou-patron/