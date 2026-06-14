Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2026 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Παρά τη συνολική αύξηση των συγκρούσεων διεθνώς μια μικρή ομάδα χωρών εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη σταθερότητα, τη χαμηλή εγκληματικότητα και την κοινωνική συνοχή τους.

Η εικόνα της παγκόσμιας ασφάλειας επιδεινώνεται για 12η συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον Global Peace Index 2026, με 99 χώρες να καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι στο σχετικό δείκτη με τα ασφαλέστερα κράτη του πλανήτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Global Peace Index 2026 – Report Out Now! <br>Record Conflicts Drive Peace to Historic Low as AI warfare surges <br><br>The 2026 GPI reveals a world struggling with the economic consequences of a record-high number of conflicts that are increasingly interconnected and difficult to… <a href="https://t.co/sypo3H5gMl">pic.twitter.com/sypo3H5gMl</a></p>— Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) <a href="https://x.com/GlobPeaceIndex/status/2064210973179662672?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα κατατάσσεται στην 53η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας δύο θέσεις σε σχέση με τoν περασμένο χρόνο και παραμένοντας έτσι σε σχετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Η κατάταξη του Global Peace Index 2026 με τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου

Ο δείκτης, που αξιολογεί 163 κράτη βάσει 23 δεικτών - από στρατιωτικές δαπάνες και ενεργές συγκρούσεις έως ποσοστά ανθρωποκτονιών και την αίσθηση της ασφάλειας - αναδεικνύει τις εξής χώρες στην κορυφή για το 2026:

Ισλανδία

Νέα Ζηλανδία

Ελβετία

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αυστρία

Πορτογαλία

Σιγκαπούρη

Φινλανδία

Ιαπωνία

Η Ισλανδία παραμένει στην πρώτη θέση της λίστας του Global Peace Index για 19η συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της εικόνα ως η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο.

Τι καθιστά τις χώρες αυτές τόσο ασφαλείς

Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας με ισχυρούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη και περιορισμένη στρατιωτικοποίηση. Παράλληλα, εμφανίζουν σταθερές κοινωνικές δομές, υψηλή ποιότητα ζωής και ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του δείκτη, η ειρήνη δεν αποτελεί απλώς απουσία πολέμου, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιων κοινωνικών και θεσμικών ισορροπιών.

Οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου

Η Ισλανδία διατηρεί την πρωτιά χάρη στη χαμηλή εγκληματικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη βαθιά σύνδεση των πολιτών με τη φύση. Η γεωγραφική της απομόνωση και οι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας.

Νέα Ζηλανδία: η ασφάλεια ως καθημερινότητα

Η νησιωτική χώρα ξεχωρίζει για τη χαμηλή στρατιωτικοποίηση και την κοινωνική ηρεμία.

Η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της συμβάλλει επίσης στη σταθερότητά της, ενώ η καθημερινή ζωή χαρακτηρίζεται από χαμηλή ένταση και ισχυρούς δεσμούς κοινότητας.

Ελβετία: εμπιστοσύνη και ουδετερότητα

Η πολιτική ουδετερότητα και η χαμηλή εγκληματικότητα διατηρούν την Ελβετία στις κορυφαίες θέσεις.

Η καθημερινή εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και θεσμών αποτελεί βασικό στοιχείο της ελβετικής σταθερότητας.

Σλοβενία: νέα είσοδος στο top 5

Άποψη του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia

Η Σλοβενία ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με βασικά χαρακτηριστικά τη χαμηλή στρατιωτική δραστηριότητα και την ισχυρή σχέση των πολιτών με τη φύση και την κοινότητα.

Ιρλανδία: παράδοση φιλοξενίας και ουδετερότητας

Η Ιρλανδία συμπληρώνει την κορυφαία πεντάδα με χαμηλά επίπεδα βίας και παράδοση ουδετερότητας.

Η κοινωνική της κουλτούρα συνδέεται στενά με τη φιλοξενία και την αίσθηση συλλογικής ασφάλειας.

Η γενική εικόνα της Ευρώπης και του κόσμου

Στην πρώτη εικοσάδα κυριαρχούν ευρωπαϊκές χώρες και κράτη του Ειρηνικού, ενώ η παγκόσμια τάση δείχνει αυξανόμενη αστάθεια και άνοδο των στρατιωτικών δαπανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 117 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται σε καθεστώς εκτοπισμού λόγω συγκρούσεων.

Οι 10 λιγότερο ασφαλείς χώρες στον κόσμο

Στο κάτω άκρο της κατάταξης κυριαρχούν χώρες, που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι 10 λιγότερο ειρηνικές χώρες για το 2026 είναι:

Ρωσία

Σουδάν

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ουκρανία

Ισραήλ

Νότιο Σουδάν

Αφγανιστάν

Υεμένη

Συρία

Μάλι

Τι δείχνει η συνολική τάση

Παρά τις λίγες «νησίδες σταθερότητας» η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική. Η αύξηση των διεθνών εντάσεων και των στρατιωτικών εξοπλισμών συντηρεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας καθιστώντας τις χώρες της κορυφής του δείκτη ακόμη πιο αξιοσημείωτες για τη διατήρηση της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής τους.