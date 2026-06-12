Μητροπολίτης Κυθήρων: Δίνει την αύξηση του μισθού για στέγη γιατρών και εκπαιδευτικών

Μία διαφορετική διάσταση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επικείμενες αυξήσεις στις αποδοχές των Μητροπολιτών δίνει ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να διαθέσει σχεδόν ολόκληρο το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από τη μισθολογική αναπροσαρμογή για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα των Κυθήρων: τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων και δημόσιου διαλόγου σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο που προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των ανώτατων κληρικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν στα 4.671,90 ευρώ, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 60% έως και 95% σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

«Η αύξηση μπορεί να γίνει κοινωνικό έργο»

Σε εκτενή δημόσια δήλωσή του, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ αναφέρει ότι κατανοεί πλήρως τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα σε μια εποχή ακρίβειας, χαμηλών εισοδημάτων και αυξημένου κόστους ζωής. Όπως σημειώνει, η αύξηση των αποδοχών δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη προσωπικό πλουτισμό ή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κληρικών, αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς. «Η αύξηση της μισθοδοσίας μπορεί πολλές φορές να σημαίνει και αύξηση της φιλανθρωπικής διακονίας», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιεί ότι, εφόσον η σχετική ρύθμιση ψηφιστεί από τη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον αμοιβής του θα κατατίθεται με πάγια εντολή στο κοινωφελές φιλανθρωπικό σωματείο «Φιλοστοργία – Τσιριγώτικη Κοινωνική Φροντίδα», του οποίου είναι πρόεδρος.

Το μεγάλο πρόβλημα των Κυθήρων

Πίσω από την απόφαση του Μητροπολίτη βρίσκεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί, εκείνο της αδυναμίας προσέλκυσης και παραμονής εκπαιδευτικών και γιατρών λόγω έλλειψης διαθέσιμης και οικονομικά προσιτής στέγης.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών και πολλών ιατρών σε συνδυασμό με το κόστος διαβίωσης στα νησιά λειτουργούν αποτρεπτικά για την επιλογή των Κυθήρων ως τόπου εργασίας.

Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται σημαντικά κενά τόσο στα σχολεία όσο και στις δομές υγείας. Ενδεικτικά, ο Μητροπολίτης σημειώνει ότι στο Νοσοκομείο Κυθήρων προβλέπονται οργανικά 14 θέσεις ιατρών, από τις οποίες σήμερα καλύπτονται μόλις τέσσερις.

Για τον λόγο αυτό, βασική προτεραιότητα της «Φιλοστοργίας» είναι η δημιουργία κατοικιών και καταλυμάτων που θα μπορούν να φιλοξενούν γιατρούς και εκπαιδευτικούς, προσφέροντας ένα ουσιαστικό κίνητρο για τη στελέχωση των υπηρεσιών του νησιού.

Υγεία και Παιδεία στο επίκεντρο

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων ξεκαθαρίζει ότι οι δύο βασικοί άξονες δράσης του σωματείου είναι η Υγεία και η Παιδεία. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας, η βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των κατοίκων και η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η δημιουργία στεγαστικών υποδομών για λειτουργούς των δύο αυτών τομέων θεωρείται από τη Μητρόπολη κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και του νοσοκομείου του νησιού.

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης χαρακτηρίζει τη δική του συνεισφορά «ελάχιστη» μπροστά στις ανάγκες που υπάρχουν και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς συλλόγους, φορείς, απόδημους Κυθήριους και φίλους του νησιού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να στηρίξουν την προσπάθεια. Όπως τονίζει, η επιτυχία του σχεδίου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην προσωπική του προσφορά, αλλά απαιτεί ευρύτερη συστράτευση της τοπικής κοινωνίας και της κυθηραϊκής ομογένειας.

Ολόκληρη η δήλωση του Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου καί τοῦ προκληθέντος σάλου ἀνά τό Πανελλήνιον, καί ὄχι μόνο, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς μισθοδοσίας τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, λυπούμενος βαθύτατα διά τόν προξενηθέντα σκανδαλισμόν, δηλώνω ὡς κατ' ἐνώπιον Κυρίου Παντοκράτορος, Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν τά ἀκόλουθα:

1. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἦλθεν εἰς τά ὦτα τοῦ Χριστωνύμου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἡ ὡς ἄνω εἴδησις. Ἐν καιρῷ πενίας καί στερήσεων, ἀνυψώσεως τοῦ τιμαρίθμου τῶν πάντων, χαμηλῶν μισθῶν καί συντάξεων κ.τ.τ., ἀνεφάνη ἡ εὐνοϊκή μεταχείρισις τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Σώματος ὑπό τῆς Πολιτείας. Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε καί προκαλεῖ δυσμενῆ σχόλια, παράπονα, κρίσεις καί ἐπικρίσεις.

2. Ἀνέκαθεν, ὅμως, ὑπῆρχε ἡ τάσις τῆς κρίσεως καί ἐπικρίσεως τῶν Κληρικῶν, καί δή τῶν Ἐπισκόπων διά χρηματισμόν. Ἐπί παραδείγματι ὁ νεοφανής καί προσφάτως διακηρυχθείς Ἅγιος Καλλίνικος, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, λέγεται ὅτι τήν δεκαετίαν τοῦ 80 ἀντιμετώπισε νεοδιόριστον Καθηγητήν, ὁ ὁποῖος ἐπιμόνως ἰσχυρίζετο ὅτι οἱ Κληρικοί χρηματίζονται καί πλουτίζουν. Προσεπάθησε νά τόν πείσῃ ὅτι αὐτό δέν ἦταν γενικός κανόνας καί στήν ἐπιμονή του τοῦ εἶπε: «φέρε μου μιά κόλλα χαρτί γιά νά ὑπογράψω καί νά σέ ἐξουσιοδοτήσω νά σηκώσης ἀπό τίς Τράπεζες ὅποιες καταθέσεις βρῆς στό ὄνομά μου». Καί τότε μόνο ἐσιώπησε...

3. Καλόν εἶναι νά μήν εἶναι ἀπόλυτες οἱ κρίσεις μας καί νά ὑπάρχη καί περιθώριο γιά καλό λογισμό. Ἡ αὔξησις τῆς μισθοδοσίας ἠμπορεῖ, ὄχι λίγες φορές, νά σημαίνη καί αὔξησι φιλανθρωπικῆς διακονίας.

4. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ταπεινότητά μου, ἐπί τοῦ προκειμένου, μέ ἐκφράζουν ἀπόλυτα τά ὅσα γράφει στούς Χριστιανούς τῶν Φιλίππων (σημ. Καβάλας) ὁ Ἀπ. Παύλος: «...ἐγώ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. Οἶδα καί ταπεινοῦσθαι οἶδα καί περισσεύειν· ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι καί πεινᾶν, καί περισσεύειν καί ὑστερεῖσθαι· πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4, 11-13). Καί ἡ ἑρμηνεία τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ θείου Παύλου: «Ἐγώ ἔμαθα νά ἀρκοῦμαι σέ ὅσα ἔχω, ὑπό ὁποιεσδήποτε περιστάσεις καί ἄν εὑρίσκωμαι. Γνωρίζω νά ὑπομένω μέ ταπείνωσι τήν ἔλλειψι ἐνδύματος καί τροφῆς, τήν πεῖνα καί τήν φτώχεια. Γνωρίζω πῶς νά φέρωμαι καί ὅταν ἔχω μέ τό παραπάνω τά ὑλικά ἀγαθά. Σέ κάθε τι πού μοῦ συμβαίνει καί σέ ὅλες τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς μου ἔχω μάθει τό μυστικό καί νά χορταίνω καί νά πεινῶ, καί νά κάνω καλή χρῆσι τῶν ἀγαθῶν, ὅταν τά ἔχω μέ ἀφθονία, καί νά ὑπομένω μέ εἰρήνη τήν στέρησι. Τά πάντα ἠμπορῶ καί κατορθώνω μέ τήν δύναμι, πού μού δίνει ὁ Χριστός».

5. Ἔπειτα ἀπό τίς θεοφιλεῖς αὐτές θέσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀρκούμενος στίς μέχρι σήμερα ἀποδοχές μου, δηλώνω ὅτι, ἐφόσον ψηφισθῇ ἡ μελετωμένη αὔξησις τῶν ἀποδοχῶν μας, τό χρηματικό αὐτό ποσόν, πλήν ἐλαχίστου μέρους, πού θά κρατῆται γιά ἔκτακτες ἀνάγκες βοηθείας, θά κατατίθεται μέ πάγια ἐντολή στήν Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασμό τοῦ Κοινωφελοῦς Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μας, ὑπό τήν ἐπωνυμία: «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ - ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», τό ὁποῖο ἱδρύθηκε μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Μητρώου 5550/09-10-2025 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς, δημοσιεύθηκε τό Καταστατικό τοῦ Σωματείου, καί ἡ Γενική Συνέλευσις τῆς 14ης Μαρτίου 2026 ἐξέλεξε ὁμόφωνα ἑπτά (7) Τακτικά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου διά τά ἑπόμενα τέσσαρα (4) ἔτη, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων.

6. Ὑγεία καί Παιδεία εἶναι οἱ δύο βασικοί καί πρωταρχικοί στόχοι τῆς «Φιλοστοργίας». Καλή παιδεία, ἄριστη ὑγειονομική περίθαλψι καί δυνατότητα ἐπαρκοῦς ὑποστήριξης τῶν εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ.

Στούς τομεῖς, ὅμως, τῆς Παιδείας καί τῆς Ὑγείας, παρά τήν ὕπαρξι Σχολείων καί, ἰδίως, παρά τήν ἀπόκτησι ἑνός Γενικοῦ Νοσοκομείου – προτύπου γιά τήν Ἑλλάδα, ἔχει προκύψει ἡ ἀδήριτη ἀνάγκη στεγάσεως, τόσο τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὅσο καί τῶν ἰατρῶν. Οἱ χαμηλές ἀποδοχές τῶν λειτουργῶν τῆς Παιδείας, ἀλλά καί τῶν ἰατρῶν, ἀποτρέπουν ὅλους σχεδόν τούς ὑποψηφίους νά ἐπιλέξουν τά Κύθηρα ὡς τόπο ἐργασίας τους. Γι’ αὐτό ἔχουμε ἔλλειψι ἐκπαιδευτικῶν ἐπί μῆνες, μετά τήν ἔναρξι τοῦ σχολικοῦ ἔτους, καί ἰατρῶν. Δεκατέσσερες (14) θέσεις ἰατρῶν εἶναι θεσμοθετημένες γιά τό Νοσοκομεῖο μας καί ἀπό αὐτές εἶναι καλυμμένες μόνο τέσσερες (4) ἐπί τοῦ παρόντος. Πρέπει νά ἐξασφαλισθοῦν κατοικίες καί κάποια ἐπιδόματα. Εἶναι ἀνάγκη ἄμεσης κατασκευῆς καταλυμάτων. Αὐτά θά ἀποτελέσουν ἰσχυρό κίνητρο ἐπιλογῆς τῶν Κυθήρων ἀπό ἰατρούς καί ἐκπαιδευτικούς, καί

7. Ἡ ὡς ἄνω προσφορά μου, πού θά προκύψη ἀπό τήν αὔξησι τῆς μισθοδοσίας, γιά τό σπουδαῖο ἔργο τῆς «Φιλοστοργίας», ἀσφαλῶς εἶναι ἐλάχιστη. Εἴθε, ὅμως, νά ἀποτελέση τό «προζύμι»γιά κάτι περισσότερο καί γιά τήν πραγμάτωσι τῶν ὡς ἄνω στόχων μας.

Ἔχουμε ἀποταθῆ σέ ὅλους τούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα τῶν Κυθήρων, ἐντός κάι ἐκτός Ἑλλάδος. Ἐλπίζουμε καί προσδοκοῦμε νά γίνη τό θαῦμα! Οἱ ἐνταῦθα καί ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐποροῦντες συμπατριῶτες μας Κυθήριοι καί οἱ Φιλοκυθήριοι εἴθε νά πράξουν πᾶν τό δυνατόν ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας των.