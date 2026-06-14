Ο αστεροειδής που σφράγισε την τύχη των δεινοσαύρων: Οι πρώτες δραματικές ώρες μετά την πρόσκρουση

Πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια, η Γη βίωσε μία από τις πιο καταστροφικές στιγμές στην ιστορία της.

Η πρόσκρουση ενός τεράστιου αστεροειδούς άλλαξε για πάντα τον πλανήτη, εξαφανίζοντας τους δεινόσαυρους και περίπου το 75% των ειδών που ζούσαν τότε στη Γη.

Σε νέο άρθρο τους στο The Conversation, οι επιστήμονες Μάικλ Μπέντον από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και Μόνικα Γκρέιντι από το Open University επιχειρούν να περιγράψουν πώς θα έμοιαζαν εκείνες οι τρομακτικές ώρες για όποιον ζούσε στον πλανήτη εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, το πρώτο σημάδι ότι κάτι ασυνήθιστο πλησίαζε θα εμφανιζόταν περίπου μία εβδομάδα πριν από την πρόσκρουση. Στον ουρανό θα φαινόταν ένα νέο, έντονο «άστρο», το οποίο κάθε μέρα θα γινόταν όλο και πιο φωτεινό.

Όταν τελικά ο αστεροειδής έφτασε στη Γη, όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο πρόσκρουσης θα αντίκριζαν μια εκτυφλωτική πύρινη σφαίρα, θα άκουγαν έναν εκκωφαντικό ήχο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα δέχονταν το ωστικό κύμα της έκρηξης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι περισσότεροι οργανισμοί στην περιοχή εξαϋλώθηκαν σχεδόν ακαριαία.

Τσουνάμι, φωτιές και σκοτάδι σε όλο τον πλανήτη

Πέντε λεπτά μετά την πρόσκρουση, γιγαντιαία τσουνάμι ύψους έως και 100 μέτρων σάρωσαν τον Κόλπο του Μεξικού. Την ίδια στιγμή, η ακραία θερμότητα, οι σεισμοί, οι τυφώνες και οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατέστρεψαν κάθε μορφή ζωής σε ακτίνα περίπου 2.000 χιλιομέτρων.

Στην άλλη πλευρά της Γης, οι δεινόσαυροι που περιπλανιούνταν ακόμη στα δάση δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Αυτό όμως δεν θα διαρκούσε πολύ.

Μέσα σε μία ώρα, τεράστιες ποσότητες σκόνης και υλικών είχαν ήδη εξαπλωθεί στην ατμόσφαιρα, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέσα σε μία ημέρα, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει απότομα, ενώ μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας η Γη είχε γίνει περίπου 5 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερη.

Οι επιστήμονες περιγράφουν μια παρατεταμένη «παγκόσμια χειμερινή περίοδο» που κράτησε περισσότερο από μία δεκαετία. Το ηλιακό φως μειώθηκε δραματικά, τα φυτά άρχισαν να πεθαίνουν και ολόκληρες τροφικές αλυσίδες κατέρρευσαν.

Το αποτέλεσμα ήταν η εξαφάνιση περίπου των τριών τετάρτων όλων των ειδών του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των μη πτηνών δεινοσαύρων.

Οι επιζώντες και η προειδοποίηση για το σήμερα

Μέσα στους λίγους οργανισμούς που κατάφεραν να επιβιώσουν βρίσκονταν και οι μακρινοί πρόγονοι των θηλαστικών, από τους οποίους προήλθε αργότερα και ο άνθρωπος.

Ωστόσο, οι δύο επιστήμονες τονίζουν ότι αυτή η αρχαία καταστροφή λειτουργεί σήμερα και ως προειδοποίηση. Όπως αναφέρουν, η σύγχρονη ανθρωπότητα, με τη συνεχή καύση άνθρακα και ορυκτών καυσίμων, δημιουργεί συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα πλανητική κρίση μεγάλης κλίμακας.

Παρότι οι αιτίες είναι διαφορετικές, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι απότομες κλιματικές αλλαγές μπορούν να μεταβάλουν δραματικά τις συνθήκες ζωής στη Γη, επηρεάζοντας οικοσυστήματα, είδη και την παγκόσμια ισορροπία.

Η πρόσκρουση του αστεροειδούς παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένα και μόνο γεγονός μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά την ιστορία του πλανήτη.