Καθολικοί Πάτρας: Την Κυριακή 14 Ιουνίου ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς

Στο Κάστρο-Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS
Η Καθολική Ενορία Αγίου Ανδρέα Πάτρας ανακοινώνει ότι ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς του Κ.Η.Ι.Χ. ‘’CORPUS CHRISTI’’ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στο Κάστρο-Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
18:30 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας,
προεξάρχοντος του Βικάριου της Αρχιεπισκοπής
π. Γεωργίου Ντάγκα.
19:30 Λιτάνευση του Παναχράντου Μυστηρίου και Ευλογία
των πιστών και της πόλης.
"Στην Ιερή Ακολουθία είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ευλαβείς Χριστιανοί της πόλης και της Εκκλησιαστικής μας επαρχίας" καταλήγει η ανακοίνωση.
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