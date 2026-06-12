Καθολικοί Πάτρας: Την Κυριακή 14 Ιουνίου ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς

Η Καθολική Ενορία Αγίου Ανδρέα Πάτρας ανακοινώνει ότι ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς του Κ.Η.Ι.Χ. ‘’CORPUS CHRISTI’’ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στο Κάστρο-Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

18:30 Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας,

προεξάρχοντος του Βικάριου της Αρχιεπισκοπής

π. Γεωργίου Ντάγκα.

19:30 Λιτάνευση του Παναχράντου Μυστηρίου και Ευλογία

των πιστών και της πόλης.

"Στην Ιερή Ακολουθία είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ευλαβείς Χριστιανοί της πόλης και της Εκκλησιαστικής μας επαρχίας" καταλήγει η ανακοίνωση.