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Καθολικοί Πάτρας: Την Κυριακή 14 Ιουνίου ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς

Καθολικοί Πάτρας: Την Κυριακή 14 Ιουνίου...

Στο Κάστρο-Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS

Η Καθολική Ενορία Αγίου Ανδρέα Πάτρας ανακοινώνει ότι ο εορτασμός της Αγίας Δωρεάς του Κ.Η.Ι.Χ. ‘’CORPUS CHRISTI’’    θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στο Κάστρο-Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:                                                  

18:30   Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας,       

 προεξάρχοντος του Βικάριου της Αρχιεπισκοπής 

 π. Γεωργίου Ντάγκα.         

19:30   Λιτάνευση του Παναχράντου Μυστηρίου και Ευλογία                                                                                                                         

 των πιστών και της πόλης.

 

"Στην Ιερή Ακολουθία είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ευλαβείς Χριστιανοί της πόλης και της Εκκλησιαστικής μας επαρχίας" καταλήγει η ανακοίνωση.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καθολική Εκλλησία Achaia Clauss
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