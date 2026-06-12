Πάτρα: Συλλυπητήρια του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τον θάνατο του Γιώργου Αθανασίου

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος προέβη στην ακόλουθη συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου του Απόλλωνα Πατρών και μετέπειτα διοικητικού παράγοντα της Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου, Γιώργου Αθανασίου:

«Εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για την απώλεια του πρώην προέδρου του Απόλλωνα Πατρών, Γιώργου Αθανασίου και απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συγγενείς και στους φίλους του, στον Απόλλωνα και στην Ένωση Γλαύκου Εσπέρου με την οποία επίσης συνέδεσε το όνομά του.

Ο Γιώργος Αθανασίου διετέλεσε πρόεδρος του Απόλλωνα σε μια κρίσιμη για τον Σύλλογο περίοδο και ηγήθηκε με επιτυχία της προσπάθειας επανασυσπείρωσης των δυνάμεων του Συλλόγου και της διευθέτησης κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία σήμερα αποτελούν τις στέρεες βάσεις για να πορευτεί ο Απόλλωνας στο μέλλον».