Xαλαρά σύνολα με παντελόνι, μόλις ακολούθησε το trend η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Μια τάση που ωριμάζει και επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια είναι τα χαλαρά, ασορτί σύνολα με παντελόνι (είτε με βερμούδες ή σορτς).

Φέτος η γκάμα είναι τεράστια και όλες οι «αλυσίδες», οι διαδικτυακές μπουτίκ, τα flagship stores κλπ τα συστήνουν με ενθουσιασμό ως ξεχωριστή κατηγορία.

Οι πιο stylish celebrities τα υιοθετούν, η μια μετά την άλλη. Παραμερίζοντας την αυστηρότητα των κοστουμιών -δηλαδή το συνδυασμό με σακάκια και γιλέκα- τα λεγόμενα «matching sets» ή «co- ords sets» κυκλοφορούν πιο ανάλαφρα και μαλακά.

Χαρίζουν ευχάριστη αίσθηση ελευθερίας μέσα στο καλοκαίρι, ενώ συμπεριλαμβάνουν όλες τις αισθητικές επιρροές- τις ρομαντικές ή boho δαντέλες τύπου lingerie, crochet και broderie, τα κοσμοπολίτικα εμπριμέ τύπου foulard, τα χαριτωμένα ριγέ και καρό, τα έθνικ υφαντά, τις μεταξένιες μονοχρωμίες. Το επάνω μέρος μπορεί να είναι μακρυμάνικο τύπου πουκάμισο- τουνίκ ή έξωμο. Πολύ επιδραστική θεωρήθηκε η collection των Dolce e Gabbana που ειδικεύεται στα pyjama looks, τα οποία παρέλασαν στο catwalk με ανδρόγυνα γραμμικά prints και κεντήματα. Όμως και πολλές resort σειρές λάνσαραν συνδυαστικά κομμάτια που αγκαλιάζουν απαλά τη σιλουέτα.