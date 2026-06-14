Συνταγή για σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι

Με την θερμοκρασία να ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη σε νησιά, παραλίες και ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα.

Μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή όμως, μπορούμε να φέρουμε το καλοκαίρι στην κουζίνα μας. Όπως η συνταγή που ακολουθεί – σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι.

Τα υλικά

περίπου 120g φρέσκες σαρδέλες (καθαρισμένες)

1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης

1/2 αβοκάντο

μια μικρή χούφτα ρόκα

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

λίγο αποξηραμένο μπούκοβο (προαιρετικά)

1 κ.γ. ελαιόλαδο

λίγο αλάτι

προαιρετικά: λίγο λεμόνι

Η διαδικασία

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνετε τις σαρδέλες σε ταψί με λαδόκολλα, τις αλείφετε ελαφρά με ελαιόλαδο και τις αλατοπιπερώνετε. Τις ψήνετε για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τρυφερές στο εσωτερικό. Αν θέλετε, προσθέτετε λίγες σταγόνες λεμονιού μόλις βγουν από τον φούρνο.

Ψήνετε τη φέτα ψωμιού ολικής μέχρι να γίνει τραγανή. Στο μεταξύ, καθαρίζετε το αβοκάντο και το λιώνετε πάνω στο ζεστό τοστ, δημιουργώντας μια απαλή, κρεμώδη βάση.

Προσθέτετε από πάνω τη ρόκα και στη συνέχεια τις ζεστές σαρδέλες από τον φούρνο. Ολοκληρώνετε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, αν θέλετε, λίγο μπούκοβο για έξτρα ένταση.

Σερβίρεται αμέσως, όσο οι σαρδέλες είναι ζεστές και το τοστ τραγανό.

* Πηγή: Vita