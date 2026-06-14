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Συνταγή για σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι

ΦΩΤΟ Unsplash

ΦΩΤΟ Unsplash

Μια συνταγή εύκολη, που «φωνάζει» καλοκαίρι

Με την θερμοκρασία να ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη σε νησιά, παραλίες και ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα.

Μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή όμως, μπορούμε να φέρουμε το καλοκαίρι στην κουζίνα μας. Όπως η συνταγή που ακολουθεί – σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι. 

Τα υλικά
περίπου 120g φρέσκες σαρδέλες (καθαρισμένες)
1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης
1/2 αβοκάντο
μια μικρή χούφτα ρόκα
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
λίγο αποξηραμένο μπούκοβο (προαιρετικά)
1 κ.γ. ελαιόλαδο
λίγο αλάτι
προαιρετικά: λίγο λεμόνι

Η διαδικασία

  • Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνετε τις σαρδέλες σε ταψί με λαδόκολλα, τις αλείφετε ελαφρά με ελαιόλαδο και τις αλατοπιπερώνετε. Τις ψήνετε για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τρυφερές στο εσωτερικό. Αν θέλετε, προσθέτετε λίγες σταγόνες λεμονιού μόλις βγουν από τον φούρνο.
  • Ψήνετε τη φέτα ψωμιού ολικής μέχρι να γίνει τραγανή. Στο μεταξύ, καθαρίζετε το αβοκάντο και το λιώνετε πάνω στο ζεστό τοστ, δημιουργώντας μια απαλή, κρεμώδη βάση.
  • Προσθέτετε από πάνω τη ρόκα και στη συνέχεια τις ζεστές σαρδέλες από τον φούρνο. Ολοκληρώνετε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, αν θέλετε, λίγο μπούκοβο για έξτρα ένταση.
  • Σερβίρεται αμέσως, όσο οι σαρδέλες είναι ζεστές και το τοστ τραγανό.

* Πηγή: Vita

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#tags Σαρδέλα
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Food
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