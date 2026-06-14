Συνταγή για σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι

Μια συνταγή εύκολη, που «φωνάζει» καλοκαίρι
Με την θερμοκρασία να ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη σε νησιά, παραλίες και ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα.
Μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή όμως, μπορούμε να φέρουμε το καλοκαίρι στην κουζίνα μας. Όπως η συνταγή που ακολουθεί – σαρδέλες φούρνου σε τραγανό ψωμάκι.
Τα υλικά
περίπου 120g φρέσκες σαρδέλες (καθαρισμένες)
1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης
1/2 αβοκάντο
μια μικρή χούφτα ρόκα
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
λίγο αποξηραμένο μπούκοβο (προαιρετικά)
1 κ.γ. ελαιόλαδο
λίγο αλάτι
προαιρετικά: λίγο λεμόνι
Η διαδικασία
- Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνετε τις σαρδέλες σε ταψί με λαδόκολλα, τις αλείφετε ελαφρά με ελαιόλαδο και τις αλατοπιπερώνετε. Τις ψήνετε για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τρυφερές στο εσωτερικό. Αν θέλετε, προσθέτετε λίγες σταγόνες λεμονιού μόλις βγουν από τον φούρνο.
- Ψήνετε τη φέτα ψωμιού ολικής μέχρι να γίνει τραγανή. Στο μεταξύ, καθαρίζετε το αβοκάντο και το λιώνετε πάνω στο ζεστό τοστ, δημιουργώντας μια απαλή, κρεμώδη βάση.
- Προσθέτετε από πάνω τη ρόκα και στη συνέχεια τις ζεστές σαρδέλες από τον φούρνο. Ολοκληρώνετε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, αν θέλετε, λίγο μπούκοβο για έξτρα ένταση.
- Σερβίρεται αμέσως, όσο οι σαρδέλες είναι ζεστές και το τοστ τραγανό.
* Πηγή: Vita
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr