Η απαγόρευση των social media για εφήβους κερδίζει έδαφος -Από την Ελλάδα μέχρι τις ΗΠΑ και την Άπω Ανατολή

Ένα μέτρο που σε πολλούς μοιάζει υπερβολικό ή ανεφάρμοστο, η απαγόρευση των social media στους εφήβους, εξετάζεται σοβαρά από πολλές κυβερνήσεις
Ένα μέτρο που σε πολλούς μοιάζει υπερβολικό ή ανεφάρμοστο, η απαγόρευση των social media στους εφήβους, εξετάζεται σοβαρά από πολλές κυβερνήσεις.
Οι πολλές ώρες που περνούν οι έφηβοι μπροστά τις οθόνες απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς εδώ και χρόνια, πόσω μάλλον αν αυτές φέρνουν εμφανείς συνέπειες στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των παιδιών. Όμως το τελευταίο διάστημα κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν αποφασίσει να λάβουν μέτρα ώστε οι έφηβοι να μένουν λιγότερο χρόνο online.
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η απαγόρευση είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.
Οι ελληνικές οικογένειες βιώνουν το πρόβλημα στο σπίτι και η κυβέρνηση φαίνεται πως θέλει να δώσει νομοθετική απάντηση. Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται πως κινούνται κυβερνήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου και όχι μόνο στη Δύση.
Στη Μαλαισία ξεκινά η επαλήθευση της ηλικίας του χρήστη
Η Μαλαισία είναι η τελευταία από τις χώρες που επέβαλε απαγόρευση στη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Προστασίας των Παιδιών στο πλαίσιο του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του 2025.
Οι πλατφόρμες social media στη χώρα, μεταξύ αυτών Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, με τουλάχιστον οκτώ εκατομμύρια χρήστες, πρέπει πλέον να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών πριν επιτρέψουν την εγγραφή λογαριασμού. Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 10 εκατομμύρια ρινγκίτ (περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ), αν και οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακάμπτουν τους κανόνες δεν θα τιμωρούνται.
Πώς η Μαλαισία δρομολογεί τη μετάβαση στην εποχή της απαγόρευσης των social media
Η Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας δήλωσε ότι η επαλήθευση της ηλικίας για τους υπάρχοντες χρήστες θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χάριτος έξι μηνών, ενώ στους ανήλικους χρήστες θα δοθεί ένας μήνας για να κατεβάσουν τα δεδομένα τους πριν τεθούν σε ισχύ οι περιορισμοί.
Η Ινδονησία εφάρμοσε παρόμοια απαγόρευση στα τέλη Μαρτίου, κι έτσι έγινε η πρώτη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που το έπραξε, αλλάζοντας τη ζωή σε περίπου 70 εκατομμύρια παιδιά και τους γονείς τους.
Στις Μαλδίβες, ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μουίζου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του θα περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 16 ετών σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, με πλήρη εφαρμογή του μέτρου εντός ενός έτους. Ως βασικά ζητήματα ανέφερε την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και το περιεχόμενο που αντιβαίνει στις ισλαμικές αξίες.
Το υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας συνέστησε για το θέμα ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία και πρότεινε το υποχρεωτικό φιλτράρισμα του περιεχομένου βάσει ηλικίας και την υποχρέωση γνωστοποίησης κινδύνων από τις πλατφόρμες. Οι ειδικοί ωστόσο απέφυγαν να διατυπώσουν αίτημα για γενική απαγόρευση.
«Οι πλατφόρμες δεν έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά»
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν αναμένεται να υποστηρίξει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας την τάση που γίνεται όλο και πιο ισχυρή στο εσωτερικό των Εργατικών.
«Μέχρι να αποδείξουν ότι οι πλατφόρμες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά, η απαγόρευση παραμένει ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που παρατηρούμε σήμερα», δήλωσε ο Καν.
Βρετανία: 9/10 γονείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση είναι υπέρ της απαγόρευσης
Η δημόσια διαβούλευση που άνοιξε επί του θέματος η κυβέρνηση στη Βρετανία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αφού έλαβε πάνω από 100.000 απαντήσεις, διαπιστώθηκε ότι το 90% των περίπου 40.000 γονέων που απάντησαν υποστηρίζουν την απαγόρευση. Η υπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, δήλωσε ότι η απαγόρευση «είναι σίγουρα στο τραπέζι».
Στη Βόρεια Καρολίνα, το νομοσχέδιο 301 της Βουλής -το οποίο θα απαγόρευε τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 14 ετών και θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των γονέων για τα παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών- προχώρησε σε επιτροπή της Γερουσίας στα τέλη Απριλίου, αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή με 106 ψήφους υπέρ και 6 κατά.
Ο αντίλογος υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες
Στη δημόσια συζήτηση για το θέμα συμμετέχουν και φωνές που επιχειρούν μια διαφορετική, αν και όχι αντίθετη προσέγγιση. Η επίτροπος για τα Παιδιά της Σκωτίας, Νικόλα Κίλιαν, προειδοποίησε ότι η απαγόρευση «δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων, όπως οι αλγόριθμοι εκμετάλλευσης και τα επιχειρηματικά μοντέλα που προωθούν επιβλαβές περιεχόμενο», προειδοποιώντας ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τα παιδιά προς λιγότερο «ρυθμισμένες» γωνιές του διαδικτύου και να μετατοπίσει την ευθύνη από τις πλατφόρμες στα παιδιά.
Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ παρενέβη την περασμένη εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν υποκαθιστά την ανάγκη να γίνουν εξαρχής οι πλατφόρμες ασφαλείς» και ζητά να ενσωματωθεί η ασφάλεια στο σχεδιασμό των πλατφορμών.
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