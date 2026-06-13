Η απαγόρευση των social media για εφήβους κερδίζει έδαφος -Από την Ελλάδα μέχρι τις ΗΠΑ και την Άπω Ανατολή

Ένα μέτρο που σε πολλούς μοιάζει υπερβολικό ή ανεφάρμοστο, η απαγόρευση των social media στους εφήβους, εξετάζεται σοβαρά από πολλές κυβερνήσεις

Ένα μέτρο που σε πολλούς μοιάζει υπερβολικό ή ανεφάρμοστο, η απαγόρευση των social media στους εφήβους, εξετάζεται σοβαρά από πολλές κυβερνήσεις. Οι πολλές ώρες που περνούν οι έφηβοι μπροστά τις οθόνες απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς εδώ και χρόνια, πόσω μάλλον αν αυτές φέρνουν εμφανείς συνέπειες στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των παιδιών. Όμως το τελευταίο διάστημα κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν αποφασίσει να λάβουν μέτρα ώστε οι έφηβοι να μένουν λιγότερο χρόνο online. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η απαγόρευση είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Οι ελληνικές οικογένειες βιώνουν το πρόβλημα στο σπίτι και η κυβέρνηση φαίνεται πως θέλει να δώσει νομοθετική απάντηση. Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται πως κινούνται κυβερνήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου και όχι μόνο στη Δύση. Στη Μαλαισία ξεκινά η επαλήθευση της ηλικίας του χρήστη

Η Μαλαισία είναι η τελευταία από τις χώρες που επέβαλε απαγόρευση στη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Προστασίας των Παιδιών στο πλαίσιο του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του 2025.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Malaysia bars under-16s from signing up for social media <a href="https://t.co/GSo7wp9H52">https://t.co/GSo7wp9H52</a> <a href="https://t.co/GSo7wp9H52">https://t.co/GSo7wp9H52</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2061540809246138509?ref_src=twsrc%5Etfw">June 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι πλατφόρμες social media στη χώρα, μεταξύ αυτών Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, με τουλάχιστον οκτώ εκατομμύρια χρήστες, πρέπει πλέον να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών πριν επιτρέψουν την εγγραφή λογαριασμού. Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 10 εκατομμύρια ρινγκίτ (περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ), αν και οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακάμπτουν τους κανόνες δεν θα τιμωρούνται. Πώς η Μαλαισία δρομολογεί τη μετάβαση στην εποχή της απαγόρευσης των social media

Η Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας δήλωσε ότι η επαλήθευση της ηλικίας για τους υπάρχοντες χρήστες θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χάριτος έξι μηνών, ενώ στους ανήλικους χρήστες θα δοθεί ένας μήνας για να κατεβάσουν τα δεδομένα τους πριν τεθούν σε ισχύ οι περιορισμοί. Η Ινδονησία εφάρμοσε παρόμοια απαγόρευση στα τέλη Μαρτίου, κι έτσι έγινε η πρώτη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που το έπραξε, αλλάζοντας τη ζωή σε περίπου 70 εκατομμύρια παιδιά και τους γονείς τους. Στις Μαλδίβες, ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μουίζου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του θα περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 16 ετών σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, με πλήρη εφαρμογή του μέτρου εντός ενός έτους. Ως βασικά ζητήματα ανέφερε την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και το περιεχόμενο που αντιβαίνει στις ισλαμικές αξίες. Το υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας συνέστησε για το θέμα ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία και πρότεινε το υποχρεωτικό φιλτράρισμα του περιεχομένου βάσει ηλικίας και την υποχρέωση γνωστοποίησης κινδύνων από τις πλατφόρμες. Οι ειδικοί ωστόσο απέφυγαν να διατυπώσουν αίτημα για γενική απαγόρευση. «Οι πλατφόρμες δεν έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν αναμένεται να υποστηρίξει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας την τάση που γίνεται όλο και πιο ισχυρή στο εσωτερικό των Εργατικών. «Μέχρι να αποδείξουν ότι οι πλατφόρμες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά, η απαγόρευση παραμένει ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που παρατηρούμε σήμερα», δήλωσε ο Καν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Mayor of London will back calls for a ban on social media for under-16s.<br><br>Sadiq Khan will join a growing chorus of Labour politicians in arguing that a ban is necessary because social media firms fail to make their platforms safe for children.<br><br>: <a href="https://t.co/ixYwO6DaJA">https://t.co/ixYwO6DaJA</a> <a href="https://t.co/mMbjusbrv2">pic.twitter.com/mMbjusbrv2</a></p>— The Telegraph (@Telegraph) <a href="https://x.com/Telegraph/status/2061757277091012858?ref_src=twsrc%5Etfw">June 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>