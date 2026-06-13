Ξεχασμένα σε ένα ταξί: Από μασέλες μέχρι... ζωντανά ψάρια

Τα πίσω καθίσματα των ταξί ήταν ανέκαθεν ένας μικρός, σιωπηλός “καθρέφτης” της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Ένας τόπος όπου η βιασύνη, η αφηρημάδα και οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων της πόλης αφήνουν το αποτύπωμά τους.

Η Uber έδωσε στη δημοσιότητα τις λίστες με τα πιο αλλόκοτα, σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα που ξέχασαν οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα των οχημάτων της, γιορτάζοντας με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση της πλατφόρμας.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης, ένας επαγγελματικός κόφτης αλλαντικών, εμφυτεύματα λεκάνης, μέχρι και… ζωντανά ψάρια.

Τα κινητά τηλέφωνα παραμένουν, φυσικά, ο απόλυτος βασιλιάς της αφηρημάδας, καθώς περισσότερα από ένα εκατομμύριο κινητά έχουν γλιστρήσει από τις τσέπες των επιβατών από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Uber μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας μια διαχρονική τάση.

Η Νέα Υόρκη κέρδισε επάξια τον τίτλο της “πιο αφηρημένης πόλης” στην Αμερική, ενώ η 17η Ιουλίου ανακηρύχθηκε ως η ημέρα με τη μεγαλύτερη… απώλεια μνήμης για το έτος.

Από κούκλες Labubu μέχρι… μασέλες

Οι νέες τάσεις στα ξεχασμένα αντικείμενα αντανακλούν και τις σύγχρονες εμμονές της ποπ κουλτούρας.

Οι οδηγοί της Uber βρέθηκαν να μαζεύουν από συλλεκτικά παιχνίδια και φιγούρες Labubu, μέχρι παπούτσια Crocs, αλλά και σύνεργα ευεξίας, όπως ρακέτες pickleball και σκόνες πρωτεΐνης.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι το “αποτύπωμα” της οδοντιατρικής επιστήμης στα πίσω καθίσματα.

Οι επιβάτες ξέχασαν από πανάκριβες όψεις πορσελάνης μέχρι ολόκληρες, πλήρεις τεχνητές οδοντοστοιχίες.