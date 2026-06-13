Η «τρύπα του διαβόλου» στον Καναδά κόβει την ανάσα: Η τεράστια περιστροφική δίνη στη θάλασσα

Το Devil’s Hole θεωρείται από τους ειδικούς ένα άκρως επικίνδυνο σημείο
Τρόμο προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τον Καναδά και δείχνουν τα νερά θάλασσας να δημιουργούν μια τεράστια περιστροφική δίνη.
Το σπάνιο, αλλά και επικίνδυνο φαινόμενο έχει καταγραφεί στο Devil’s Hole (Τρύπα του Διαβόλου) της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά με τα νερά της θάλασσας να θυμίζουν ρουφήχτρα.
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες η δίνη σχηματίστηκε όταν μεγάλες ποσότητες νερού πέρασαν με ταχύτητα μέσα από ένα στενό φυσικό πέρασμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ισχυροί στροβιλισμοί στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά και κάτω από αυτήν.
Στο βίντεο τα νερά περιστρέφονται με μανία και δύναμη δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.
Το Devil’s Hole, πάντως, θεωρείται από τους ειδικούς ένα άκρως επικίνδυνο σημείο, καθώς τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα μπορούν να παρασύρουν όποιον πλησιάσει υπερβολικά κοντά στη δίνη.
Οσοι πάντως έχουν καταφέρει να το απαθανατίσουν από απόσταση βέβαια έχουν εντυπωπιαστεί.
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