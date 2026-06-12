Καλάβρυτα: Πόσο τζίρο έχει κόψει από τα εμπορικά το «φρένο» στον Οδοντωτό- «Αρχίζει και φεύγει και ο “αέρας” του τρένου»

Εμφανείς είναι οι «παρενέργειες» στην τοπική αγορά των Καλαβρύτων, της απόφασης για αναστολή της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Το τρενάκι παραμένει σταματημένο από τον Μάρτιο οπότε και ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων και σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων Κώστα Κακκαβά, η πτώση του τζίρου των καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής είναι κατακόρυφη και την υπολογίζει σε ποσοστό περίπου 40%.

Την ίδια ώρα την Κυριακή 14 Ιουνίου πραγματοποιείται νέα συγκέντρωση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού με αίτημα την επανέναρξη των δρομολογίων.

«Αρχίζει και φεύγει και ο “αέρας” του τρένου»

«Εκτός από την άμεση επίδραση που έχει αυτό στις επιχειρήσεις, τον κόσμο δηλαδή που λείπει καθημερινά, αρχίζει και φεύγει και ο “αέρας” του τρένου. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι επέλεγαν να έρθουν στην περιοχή και για τον Οδοντωτό όπως και μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία που είχαν τα Καλάβρυτα ως πέρασμα ή ακόμα και τη Δυτική Ελλάδα, μεγάλα τουριστικά γραφεία βγάζουν από τον χάρτη την περιοχή, οπότε έχουν πλέον και τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του κλεισίματος του τρένου» περιγράφει μιλώντας στο thebest ο κ. Κακκαβάς.

Μάλιστα προσθέτει χαρακτηριστικά ότι τα Καλάβρυτα μοιάζουν τις καθημερινές με μια νεκρή κωμόπολη.

Τι «μαρτυρούν» το εισιτήρια του Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Προσεγγίζοντας αριθμητικά την μείωση στην επισκεψιμότητα στην περιοχή, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρει ως στατιστικό τα εισιτήρια που κόβονται στο Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

«Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για την πτώση του τζίρου. Αναφέροντας ενδεικτικά τα εισιτήρια που κόβονται στο Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, μπορώ να σας πω για μια πτώση που ξεπερνά ενδεχομένως το 40% σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό για μας είναι ταφόπλακα».

Αντιστοίχως υπολογίζει την πτώση του τζίρου στα εμπορικά γύρω στο 40%.

«Στην πραγματικότητα θα μπορούσα να σας πω για πολύ μεγαλύτερη πτώση αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής, συνεκτιμώντας και την δυσκολία που υπάρχει πια στην τσέπη των Ελλήνων».

H εικόνα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ο κ. Κακκαβάς φέρνει ως πρόσφατο παράδειγμα την εικόνα που επικράτησε στην περιοχή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

«Είναι ό,τι πιο χαμηλό σε κίνηση και τζίρο έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ ότι παρακολουθούμε την αγορά και αυτό το άκουσα από πολλούς συναδέλφους. Ήταν ένα τριήμερο που δεν έμοιαζε με τριήμερο. Ήταν οριακά πάνω από μια καλή καθημερινή».

Η τονωτική ένεση του Helmos Mοuntain Festival

Ωστόσο τα Καλάβρυτα έχουν μπροστά τους μια διοργάνωση που θα τονώσει την επισκεψιμότητα της περιοχής, Helmos Mοuntain Festival, που θα διεξαχθεί από 19-22 Ιουνίου 2026 στον Χελμό.

«Το φεστιβάλ είναι μια σημαντική διοργάνωση για μας, μας βγάζει από την εποχικότητα του χειμώνα και δείχνει ότι η περιοχή έχει απεριόριστες δυνατότητες όλες τις εποχές. Σίγουρα προσδοκούμε σε ένα επιτυχημένο τριήμερο».

Η κινητοποίηση της Κυριακής στο Διακοπτό

«Εμείς δεν σκοπεύουμε να το βάλουμε κάτω. Οι Υπουργοί αλλάζουν αλλά η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση για το τρένο. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες πια. Δεν υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα, δεν υπάρχουν βροχές, καταιγίδες, είναι καλοκαίρι. Πρέπει το τρένο να ανοίξει. Θα είμαστε εκεί ως Εμπορικός Σύλλογος, στηρίζουμε την κινητοποίηση» δηλώνει κλείνοντας.