Οικονομικό «μπαμ» για 4 ζώδια έως τον Οκτώβριο του 2026

Μια μεγάλη οικονομική αναβάθμιση έρχεται για τέσσερα ζώδια, όσο ο Πλούτωνας θα κινείται σε ανάδρομη πορεία από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Ο Πλούτωνας είναι ο πλανήτης της μεταμόρφωσης και αυτή τη στιγμή επηρεάζει άμεσα τους οικονομικούς οίκους αυτών των ζωδίων.

Όπως εξήγησε η επαγγελματίας αστρολόγος Helena Hathor, αυτή η ενέργεια «γκρεμίζει την παλιά σας ζωή και σας χαρίζει μια νέα, γεμάτη με πολύ μεγαλύτερη οικονομική αφθονία». Επομένως, αν ελπίζατε σε μια ριζική αλλαγή, ήρθε η ώρα να συγκεντρωθείτε στους στόχους σας. Από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, η αφθονία έρχεται προς το μέρος σας, αρκεί να έχετε μερικά πράγματα κατά νου.

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν τύχη και αφθονία μέχρι τον Οκτώβριο

Καρκίνος,

Αιγόκερως,

Κριός,

Ζυγός

Καρκίνος

Η οικονομική σας αναβάθμιση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, Καρκίνοι. Τώρα που ο Ουρανός μόλις ξεκίνησε έναν νέο επταετή κύκλο στους Διδύμους, σύμφωνα με την Hathor, «οι αλλαγές που κάνετε τώρα στα οικονομικά σας θα σας επηρεάσουν για τα επόμενα επτά χρόνια».



Ευτυχώς, ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία στον Υδροχόο είναι μία από τις πιο ισχυρές διελεύσεις για την εκδήλωση της αφθονίας που χρειάζεστε, καθώς ο Πλούτωνας είναι ο πλανήτης της μεταμόρφωσης.

Όπως εξήγησε η Hathor, αυτό σημαίνει ότι «βρίσκετε νέους και εναλλακτικούς τρόπους για να επιταχύνετε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείτε το παθητικό σας εισόδημα».

Αιγόκερως

Ετοιμαστείτε, Αιγόκεροι, γιατί «τους επόμενους πέντε μήνες πρόκειται να περάσετε μια πλήρη μεταμόρφωση στα προσωπικά σας οικονομικά», εξήγησε η Hathor. Από τώρα έως τον Οκτώβριο του 2026, η αστρολόγος είπε ότι βιώνετε «μια σημαντική αλλαγή στο προσωπικό σας εισόδημα, στα πραγματικά χρήματα που μπορείτε να σηκώσετε από το ΑΤΜ».

Με τον Πλούτωνα «να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ουρανό στον έκτο σας οίκο της υπηρεσίας», πρόσθεσε η Hathor, αυτή η αλλαγή θα απαιτήσει κάποια προσπάθεια από την πλευρά σας. Η Hathor τόνισε τη σημασία του να αφήσετε πίσω το παλιό, ώστε να κάνετε χώρο για το νέο.

Ευτυχώς, «αυτή είναι μια περίοδος όπου πράγματα για τα οποία νιώθατε συναισθηματική προσκόλληση, απλώς πλέον δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου», εξήγησε.

Κριός

Με τον Πλούτωνα να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον 11ο οίκο σας, η Hathor είπε ότι μπορείτε να περιμένετε περισσότερα χρήματα να εισρεύσουν μέσα από την καριέρα ή την επιχείρησή σας. Εφόσον ο 11ος οίκος κυβερνά τις ομάδες, «μπορεί να δείτε μια τεράστια αλλαγή στους φίλους, τις ομάδες και τους οργανισμούς σας», εξήγησε η Hathor.

«Έχετε ένα έντονο μήνυμα που πρέπει να μεταφέρετε στους άλλους, προς όφελός τους, και αυτό είναι ουσιαστικά που σας βοηθά να κερδίζετε τα χρήματα που επιθυμείτε». Σύμφωνα με την αστρολόγο, ο Ουρανός στον τρίτο οίκο της επικοινωνίας επηρεάζει επίσης σημαντικά την αφθονία σας από τώρα έως τον Οκτώβριο του 2026, οπότε είναι καλύτερο να είστε πολύ συνειδητοί και προσεκτικοί σχετικά με το τι λέτε και τον τρόπο με τον οποίο το εκφράζετε στο εξής.

Ζυγός

Έχετε περάσει αρκετές αναταράξεις και σκαμπανεβάσματα τον τελευταίο καιρό, Ζυγοί. Ευτυχώς, «είστε από τα πιο τυχερά ζώδια με τον Πλούτωνα σε ανάδρομη πορεία και τον Ουρανό στους Διδύμους», είπε η Hathor, επειδή και οι δύο πλανήτες βρίσκονται σε συγγενικά ζώδια του αέρα.

Αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία «αναβαθμίζετε πραγματικά τον εαυτό σας ως πόρο», εξήγησε η αστρολόγος. Καθώς αρχίζετε να νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, οι γύρω σας το παρατηρούν.

Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να δικτυωθείτε και να προβάλετε τον εαυτό σας, γιατί «προσελκύετε ισχυρές φιλίες», είπε η Hathor, οι οποίες τελικά σας βοηθούν να «αναβαθμίσετε τη ζωή σας».

πηγή enikos.gr