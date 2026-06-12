Αγρίνιο: Μυστήριο με τον τραυματισμό 35χρονου από σκάγια κυνηγετικού όπλου

Ο 35χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου και φρουρείται από αστυνομικούς μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο μετά τον τραυματισμό ενός άνδρα από σκάγια κυνηγετικού όπλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Πέμπτης (11.06.2026) οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από το Νοσοκομείο Αγρινίου για τη μεταφορά άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών, ο οποίος είχε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Από την πλευρά του, ο τραυματίας δεν έχει μέχρι στιγμής υποδείξει τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης. Παράλληλα, δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.
Ο 35χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου και φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τον ίδιο και εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.
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