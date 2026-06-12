Κάτω Αχαΐα: 15χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όταν μία 15χρονη χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση οξείας μέθης και της παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλευτική παρακολούθηση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε να καταναλώνει αλκοόλ. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη η γιαγιά της 15χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.