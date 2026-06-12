Κυριάκος Μητσοτάκης: Με... φουτεράκι οι εκλογές – Η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ

Όσα είπε λιγο πριν την συνέντευξή του χθες βράδυ στον ΑΝΤ1
Τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα χθες, λίγη ώρα πριν από τη μεγάλη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν τη συνέντευξη στον ΑΝΤ1, μίλησε για το Μουντιάλ λέγοντας πως: «Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε» και σημείωσε πως είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ. Τόλμησε να κάνει μια δική του πρόβλεψη λέγοντας πως νικήτρια θα είναι ομάδα από την Ευρώπη αλλά σχετικά με το ποια ομάδα ευρωπαϊκή θα το σηκώσει απάντησε: «Σταματώ εδώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες».
Σχετικά με τον τελικό του μπάσκετ Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού το Σάββατο σημείωσε ότι: «Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος».
Συνέχισε λέγοντας πως: «Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».
Σε ερώτηση για το που θα κάνει διακοπές απάντησε: «Στο Μαξίμου» και συμπλήρωσε πως θα πάει σίγουρα στα Χανιά και «μακάρι κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο».
Για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίας Σάκκαρη και στο πότε θα γίνει, ο ίδιος απάντησε χιουμοριστικά πως δεν μπορεί να μιλά για αυτό: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».
Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα φοράμε μαγιό στις εκλογές ή παντελόνι επανέλαβε πως «εκλογές θα γίνουν το 2027 την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».
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