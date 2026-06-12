Κυριάκος Μητσοτάκης: Με... φουτεράκι οι εκλογές – Η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ

Τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα χθες, λίγη ώρα πριν από τη μεγάλη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν τη συνέντευξη στον ΑΝΤ1, μίλησε για το Μουντιάλ λέγοντας πως: «Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε» και σημείωσε πως είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ. Τόλμησε να κάνει μια δική του πρόβλεψη λέγοντας πως νικήτρια θα είναι ομάδα από την Ευρώπη αλλά σχετικά με το ποια ομάδα ευρωπαϊκή θα το σηκώσει απάντησε: «Σταματώ εδώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες».

Σχετικά με τον τελικό του μπάσκετ Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού το Σάββατο σημείωσε ότι: «Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος».