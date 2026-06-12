Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, όχι όταν χάνεις τις εκλογές- Live

Η συζήτηση που ξεκίνησε στις 9:50 περιλαμβάνει θέματα της οικονομίας, της πολιτικής και την επικαιρότητας.
Με μια αιχμηρή δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για το δίπλωμα, στο πλαίσιο της συζήτησης στο 7ο OT Forum με τους δημοσιογράφους Δ. Μανιάτη, Α. Γιάμαλη και Ε. Στεργίου.
Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά ανέφερε: «Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο ακόμα και ταχύπλοο, δεν ξέρω ποιο από όλα τα διπλώματα μου έχουν πάρει».
«Θέλετε ένα σχόλιο γι’ αυτό: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες, τον ΚΟΚ και όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5 – 5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές.
Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για την συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων όπως την τραγωδία των Τεμπών, έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διότι η διαφθορά είναι το μόνιμο χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο, έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρα αν δεν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί συνεπώς αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο με τον οποία κυβερνά 7 χρόνια. Θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση και οι εκλογικές μάχες όπως και στη ζωή δεν κερδίζονται όλες.
Όπως και στη ζωή σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι πιο αποτελεσματικός και ακόμα πιο στοχοπροσηλωμένος για τις επόμενες νίκες. Είμαι ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με την αλαζονεία που έδειξε χθες. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντιπάλους. Είμαι παθών».
Σχετικά με το εντιμόμετρο σημείωσε: «Ευτυχώς που δεν υπάρχει γιατί θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός».
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει success story καθώς όπως είπε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε τα ίδια νούμερα, αλλά αυτοί όπως είπε λειτουργούν χωρίς μνημόνια.
«Έχασα σε δύο εκλογικούς κύκλους, το 2019 και το 2023. Έχοντας κερδίσει τέσσερις. Το 2015 δύο, ευρωεκλογές το 2014 και το δημοψήφισμα. Δεν έμεινα ούτε μια στιγμή γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας. Παραμέρισα για να έρθει κάποιος άλλος, δεν τα κατάφερε.
Δεν έχω καμία έγνοια για να κάνω καμπάνια για το χθες. Υπήρχαν λόγοι για το 2015 και το 2019. Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο και πού πρέπει να πάει η χώρα. Δοκιμάσαμε τον κ. Μητσοτάκη 7 χρόνια. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να πιστεύεις ότι με την ίδια συνταγή να βγάλεις διαφορετικά αποτελέσματα. Ζούμε την ίδια μεθοδολογία που μας οδήγησε στην καταστροφή.
Είμαι εδώ για να ξεβολέψω τα πράγματα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Λέω ότι αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό τον δρόμο θα βγούμε σε αδιέξοδο. Αξίζει να προσπαθήσουμε για να αλλάξουμε τη χώρα. Η Ελλάδα είναι των δημιουργικών ανθρώπων, της εργασίας, που αγαπάνε τον τόπο τους. Αν το καταφέρουμε αυτό και ενεργοποιήσουμε την πατριωτική συνείδηση, μπορούμε να πετύχουμε πολλά».
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