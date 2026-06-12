Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, όχι όταν χάνεις τις εκλογές- Live

Με μια αιχμηρή δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για το δίπλωμα, στο πλαίσιο της συζήτησης στο 7ο OT Forum με τους δημοσιογράφους Δ. Μανιάτη, Α. Γιάμαλη και Ε. Στεργίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά ανέφερε: «Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο ακόμα και ταχύπλοο, δεν ξέρω ποιο από όλα τα διπλώματα μου έχουν πάρει».

«Θέλετε ένα σχόλιο γι’ αυτό: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες, τον ΚΟΚ και όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5 – 5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές.

Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για την συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων όπως την τραγωδία των Τεμπών, έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διότι η διαφθορά είναι το μόνιμο χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο, έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρα αν δεν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί συνεπώς αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο με τον οποία κυβερνά 7 χρόνια. Θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση και οι εκλογικές μάχες όπως και στη ζωή δεν κερδίζονται όλες.

Όπως και στη ζωή σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι πιο αποτελεσματικός και ακόμα πιο στοχοπροσηλωμένος για τις επόμενες νίκες. Είμαι ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με την αλαζονεία που έδειξε χθες. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντιπάλους. Είμαι παθών».