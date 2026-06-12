Ηλεία: Αυτοκίνητο τούμπαρε και κατέληξε σε αυλή σπιτιού στο Ψάρι

Δύο ελαφρά τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Ψάρι του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όταν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες υπηκόους Πακιστάν ανετράπη και κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει από την πορεία του, να τουμπάρει και να καταλήξει σε κατοικία.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση από τον δυνατό θόρυβο και την εικόνα του αναποδογυρισμένου οχήματος.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
πηγη patrisnews.com
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