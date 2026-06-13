Συνταγή για τραγανές κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια

Στο air fryer
Η ιδέα του παναρίσματος με τσιπς πατάτας, εμφανίστηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση, που συνήθιζε να προωθεί τις κομφορτ συνταγές, πριν από δεκαετίες.
Η κρούστα από πατατάκια, δίνει τραγανότητα και γεύση, χωρίς βαθύ τηγάνισμα.
Ενώ εκείνη με την κλασική τριμμένη φρυγανιά ή το panko, χρειάζεται περισσότερα καρυκεύματα.
Η τεχνική απέκτησε νέα δημοτικότητα με την εξάπλωση των air fryers, επειδή ο έντονος ξηρός αέρας βοηθά τα τσιπς να αφυδατωθούν και να γίνουν ιδιαίτερα τραγανά χωρίς να καούν.
Το αποτέλεσμα διαφέρει αισθητά από το τηγανητό κοτόπουλο fast food: η κρούστα είναι πιο ανώμαλη, πιο εύθραυστη και με έντονη γεύση πατάτας, ενώ το εσωτερικό παραμένει ζουμερό χάρη στον σύντομο χρόνο ψησίματος.
Κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια
Υλικά:
120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.σ. αλάτι με καρυκεύματα
1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
3 μεγάλα αυγά
370 γρ. πατατάκια χοντροσπασμένα (kettle-cooked)
900 γρ. λεπτά φιλετάκια κοτόπουλου
1 κ.γ. χοντρό αλάτι
σπρέι λαδιού
Εκτέλεση:
- Ετοιμάζουμε τρία σκεύη για το πανάρισμα. Στο πρώτο ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και το πιπέρι. Στο δεύτερο χτυπάμε ελαφρά τα αυγά.
- Βάζουμε τα πατατάκια σε σακούλα τροφίμων που κλείνει και τα σπάμε με πλάστη ή βαρύ αντικείμενο μέχρι να δημιουργηθούν χονδροσπασμένατρίμματα. Δεν τα θρυμματίζουμε τελείως, θέλουμε ανομοιόμορφα κομμάτια για πιο τραγανή υφή.
- Στρώνουμε ένα ταψί ή δίσκο με αντικολλητικό χαρτί.
Κόβουμε και αλατίζουμε το κοτόπουλο, από όλες τις πλευρές.
- Περνάμε κάθε φιλετάκι πρώτα από το αλεύρι, φροντίζοντας να καλυφθεί καλά. Στη συνέχεια το βουτάμε στο αυγό και αφήνουμε να φύγει η περίσσεια.
- Μεταφέρουμε 3–4 κομμάτια κάθε φορά μέσα στη σακούλα με τα τριμμένα πατατάκια. Κλείνουμε τη σακούλα και πιέζουμε απαλά ώστε τα τρίμματα να κολλήσουν καλά πάνω στο κοτόπουλο.
- Τοποθετούμε τα παναρισμένα φιλετάκια στο ταψί και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κοτόπουλο.
Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C, αν χρειάζεται προθέρμανση.
- Τοποθετούμε τα κοτόπουλα στο καλάθι σε μία στρώση, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας. Ψεκάζουμε ελαφρά την επιφάνειά τους με σπρέι λαδιού.
- Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά συνολικά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου και ψεκάζοντας ξανά την άλλη πλευρά.
- Τα τραγανά κοτοπουλάκια είναι έτοιμα όταν η κρούστα γίνει βαθιά χρυσαφένια.
- Σερβίρουμε αμέσως όσο η κρούστα παραμένει τραγανή, με επιπλέον αλάτιαν χρειάζεται.
πηγή newsit.gr
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