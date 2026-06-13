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FOOD

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Συνταγή για τραγανές κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Στο air fryer

Η ιδέα του παναρίσματος με τσιπς πατάτας, εμφανίστηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση, που συνήθιζε να προωθεί τις κομφορτ συνταγές, πριν από δεκαετίες.

Η κρούστα από πατατάκια, δίνει τραγανότητα και γεύση, χωρίς βαθύ τηγάνισμα. 

Ενώ εκείνη με την κλασική τριμμένη φρυγανιά ή το panko, χρειάζεται περισσότερα καρυκεύματα.

Η τεχνική απέκτησε νέα δημοτικότητα με την εξάπλωση των air fryers, επειδή ο έντονος ξηρός αέρας βοηθά τα τσιπς να αφυδατωθούν και να γίνουν ιδιαίτερα τραγανά χωρίς να καούν. 

Το αποτέλεσμα διαφέρει αισθητά από το τηγανητό κοτόπουλο fast food: η κρούστα είναι πιο ανώμαλη, πιο εύθραυστη και με έντονη γεύση πατάτας, ενώ το εσωτερικό παραμένει ζουμερό χάρη στον σύντομο χρόνο ψησίματος.

Κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια 

Υλικά:

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.σ. αλάτι με καρυκεύματα
1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
3 μεγάλα αυγά
370 γρ. πατατάκια χοντροσπασμένα (kettle-cooked)
900 γρ. λεπτά φιλετάκια κοτόπουλου
1 κ.γ. χοντρό αλάτι
σπρέι λαδιού

Εκτέλεση:

  • Ετοιμάζουμε τρία σκεύη για το πανάρισμα. Στο πρώτο ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και το πιπέρι. Στο δεύτερο χτυπάμε ελαφρά τα αυγά.
  • Βάζουμε τα πατατάκια σε σακούλα τροφίμων που κλείνει και τα σπάμε με πλάστη ή βαρύ αντικείμενο μέχρι να δημιουργηθούν χονδροσπασμένατρίμματα. Δεν τα θρυμματίζουμε τελείως, θέλουμε ανομοιόμορφα κομμάτια για πιο τραγανή υφή.
  • Στρώνουμε ένα ταψί ή δίσκο με αντικολλητικό χαρτί.
    Κόβουμε και αλατίζουμε το κοτόπουλο, από όλες τις πλευρές.
  • Περνάμε κάθε φιλετάκι πρώτα από το αλεύρι, φροντίζοντας να καλυφθεί καλά. Στη συνέχεια το βουτάμε στο αυγό και αφήνουμε να φύγει η περίσσεια.
  • Μεταφέρουμε 3–4 κομμάτια κάθε φορά μέσα στη σακούλα με τα τριμμένα πατατάκια. Κλείνουμε τη σακούλα και πιέζουμε απαλά ώστε τα τρίμματα να κολλήσουν καλά πάνω στο κοτόπουλο.
  • Τοποθετούμε τα παναρισμένα φιλετάκια στο ταψί και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κοτόπουλο.
    Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C, αν χρειάζεται προθέρμανση.
  • Τοποθετούμε τα κοτόπουλα στο καλάθι σε μία στρώση, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας. Ψεκάζουμε ελαφρά την επιφάνειά τους με σπρέι λαδιού.
  • Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά συνολικά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου και ψεκάζοντας ξανά την άλλη πλευρά.
  • Τα τραγανά κοτοπουλάκια είναι έτοιμα όταν η κρούστα γίνει βαθιά χρυσαφένια.
  • Σερβίρουμε αμέσως όσο η κρούστα παραμένει τραγανή, με επιπλέον αλάτιαν χρειάζεται.

πηγή newsit.gr

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#tags Συνταγή Κοτόπουλο
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