Πάτρα: Εκδηλώσεις για τον Δημήτρη Χατζή στο «Πολύεδρο»

Μια ξεχωριστή πολιτιστική και επιστημονική εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο λογοτέχνη Δημήτρη Χατζή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, φέρνοντας στο προσκήνιο άγνωστες και πολύτιμες πτυχές του έργου και της πορείας του.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία δύο σημαντικών βιβλίων από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών:«Λόγος ανυπεράσπιστος. 25 επιστολές του Δημήτρη Χατζή στη Λεία Χατζοπούλου-Καραβία & 1 μελέτη για το έργο του» (Έκδοση 2024).«Ανολοκλήρωτη θητεία. Η διδασκαλία του Δημ. Χατζή στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1975-1976)» (Έκδοση 2026).

Για την προσωπικότητα, τα γράμματα και την ακαδημαϊκή διαδρομή του Δημήτρη Χατζή θα τοποθετηθούν διακεκριμένοι ομιλητές:

Πάνος Αλεξόπουλος: Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Υγείας του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κατερίνα Κωστίου: Καθηγήτρια Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μελίνα Μερκούρη: Ψυχίατρος της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στις 19:30, στον φιλόξενο χώρο του Βιβλιοπωλείου «Πολύεδρο» (Κανακάρη 147, Πάτρα, Τ.Κ. 26221).