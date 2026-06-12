Πάτρα: Εκλογές δασκάλων και νηπιαγωγών στις 16 Ιουνίου

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και αντιπροσώπων για την 95η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Στρούμπειο), στην οδό Μαιζώνος 26, από τις 11:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα.

Νωρίτερα, από τις 9:30 π.μ. έως τις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση των μελών, κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι αποσπασμένοι από Αίγιο και Καλάβρυτα, καθώς και όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, θα ψηφίσουν σε επτά εκλογικά τμήματα, τα οποία έχουν κατανεμηθεί αλφαβητικά βάσει επωνύμου.

Το 8ο Εκλογικό Τμήμα θα εξυπηρετήσει τους αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ, καθώς και όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Οι τελευταίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία αφού προηγουμένως εξοφλήσουν τη συνδρομή τους, η οποία ανέρχεται σε 30 ευρώ για τους αποσπασμένους, 15 ευρώ για τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 7 ευρώ για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει ληφθεί και για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του 2025, οι οποίοι θα ψηφίσουν στο 7ο Εκλογικό Τμήμα, αφού υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για την οικονομική τακτοποίηση της συνδρομής τους.

Για τη διευκόλυνση της προσέλευσης των εκπαιδευτικών, η πόρτα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να εξυπηρετηθεί η στάθμευση των οχημάτων όσων συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.