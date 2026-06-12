Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία (MA in Philosophy)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημιου Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία (MA in Philosophy), το οποίο αρχίζει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και καλύπτει την περίοδο 2026-2028.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και οργανώνεται σε δύο ειδικεύσεις: (α) «Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική» (MA in Metaphysics and Epistemology) και (β) «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία» (MA in Moral and Political Philosophy).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις φιλοσοφικές τους σπουδές, σε υποψήφιους/ες που προσανατολίζονται σε διδακτορική έρευνα στη φιλοσοφία ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, καθώς και σε πτυχιούχους άλλων ακαδημαϊκών κατευθύνσεων που ενδιαφέρονται για θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα σχετικά με τα επιστημονικά τους πεδία.

Παράλληλα, το ΠΜΣ απευθύνεται σε ερευνητές/τριες που αναζητούν μεθοδολογικό υπόβαθρο για διεπιστημονική έρευνα - ενδεικτικά στη βιοηθική, στη γνωσιακή επιστήμη και στην ανάλυση πολιτισμικών και κοινωνικών φαινομένων - καθώς και σε εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στη φιλοσοφία.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει έλεγχο της πληρότητας και εγκυρότητας των φακέλων υποψηφιότητας και, στη συνέχεια, συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων και έως την κάλυψη των είκοσι θέσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία επιλογής, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών και μόνο σε μορφή PDF.