«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τη Δευτέρα αρχίζει το πρόγραμμα, σε τρεις… δόσεις οι αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αρχίσει το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», που θα δώσει τη δυνατότητα να ανακαινισθούν 25.000 κλειστά ακίνητα.

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» με στόχο κλειστά ακίνητα να προστεθούν στην αγορά, μέσω της επιδότησης της ανακαίνισης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%.

Σε τρεις δόσεις… οι αιτήσεις

Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει για τα κλειστά ακίνητα να έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 50% ενώ για τα ανοιχτά ακίνητα πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο οι αιτήσεις να γίνονται τμηματικά ανάλογα με το ποσό της επιδότησης. Έτσι δεν αποκλείεται να γίνουν τον Σεπτέμβριο οι αιτήσεις σε τρεις δόσεις εάν τα ποσά της επιδότησης είναι έως 12.000, έως 24.000 ή έως 36.000 ευρώ.

Η δράση αφορά σε δύο κατηγορίες ακινήτων. Τις κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Και τις ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Επίσης επισημαίνεται πως δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

από 18.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ για την Κατηγορία Ι,

και από 25.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Ακόμη στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

Τα ποσοστά επιχορήγησης

80% είναι για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.

70% είναι για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για:

τις ορεινές ή νησιωτικές περιοχές,

τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες,

και τα ΑμεΑ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει:

έως 95% για την Κατηγορία Ι,

έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Το ποσό της επιδότησης

Η επιδότηση ανέρχεται έως:

– 300 ευρώ /τ.μ.

– και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).

Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για:

μηχανικούς,

ΠΕΑ,

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,

άδειες,

ελέγχους ολοκλήρωσης.

Βασικές προϋποθέσεις κατοικίας

Η κατοικία θα πρέπει:

να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

να είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους),

να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ,

να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020,

να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

θα πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία,

και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις μετά την επιδότηση

Για 5 χρόνια:

οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται:

η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb),

η επαγγελματική χρήση,

η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες δαπάνες και ποσά επιχορήγησης

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής της επιλέξιμης κατοικίας.

β) Δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.