Ποια είναι η Danae με το viral κομμάτι «Ki Allo» που κάνει πανικό στο TikTok

Η 21χρονη τραγουδίστρια από τη Ρόδο έχει ξεχωρίσει μέσα από ήχους που χαρακτηρίζονται από συναίσθημα, νοσταλγία και ταξιδιάρικη ενέργεια
Ένας νέος ήχος γεμάτος συναίσθημα και νοσταλγία έχει κατακλύσει τελευταία το TikTok με το κομμάτι «Ki Allo» της Danae να αποτελεί το απόλυτο καλοκαιρινό viral.
Η 21χρονη τραγουδίστρια συγκαταλέγεται πλέον στα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, με το νέο της τραγούδι να έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η καλλιτέχνιδα με καταγωγή από τη Ρόδο, η οποία πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα μετρά περισσότερους από 235.00 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.
Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Danae βρίσκεται η Δανάη Δέδε, η οποία ασχολείται με τη μουσική από νεαρή ηλικία. Το νέο της single «Ki allo», που κυκλοφορεί από την OffBeat Records και τη Stay Independent, συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό κομμάτι, που διαφοροποιείται από τα κλασικά pop μοτίβα, ενώ αναδεικνύει μια πιο συναισθηματική και ευάλωτη πλευρά της ερμηνεύτριας, με θεματολογία γύρω από τις ανασφάλειες και την πολυπλοκότητα του έρωτα. Το αποτέλεσμα συνδυάζει συναίσθημα με ένα ανάλαφρο ήχο, ιδανικό για το καλοκαίρι.
Ακούστε το «Ki allo»
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