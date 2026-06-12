Ποια είναι η Danae με το viral κομμάτι «Ki Allo» που κάνει πανικό στο TikTok

Ένας νέος ήχος γεμάτος συναίσθημα και νοσταλγία έχει κατακλύσει τελευταία το TikTok με το κομμάτι «Ki Allo» της Danae να αποτελεί το απόλυτο καλοκαιρινό viral.

Η 21χρονη τραγουδίστρια συγκαταλέγεται πλέον στα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, με το νέο της τραγούδι να έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η καλλιτέχνιδα με καταγωγή από τη Ρόδο, η οποία πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα μετρά περισσότερους από 235.00 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.