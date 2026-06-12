Η άνοδος των ενοικίων χτυπά και τις επιχειρήσεις - Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Δεν είναι μόνο οι τιμές και τα ενοίκια των κατοικιών που «τρέχουν», είναι και οι επαγγελματικοί χώροι, δηλαδή γραφεία και καταστήματα που «βαραίνουν».

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2025 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος για το σύνολο της χώρας, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το 2024.

Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2025 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 7,0% στην Αθήνα, 4,2% στη Θεσσαλονίκη και 2,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι αυξήσεις στο β' εξάμηνο του 2025

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2025, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 4,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το β΄ εξάμηνο του 2024 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν αντίστοιχη αύξηση 0,6%.

Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2025 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 6,1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και κατά 3,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ μειώθηκαν οριακά κατά 0,4% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025.

Πώς κυμάνθηκαν τα ενοίκια για τα γραφεία όλων των κατηγοριών

Για το σύνολο του 2025, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, αυξήθηκαν κατά 0,8% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο ρυθμός μεταβολής των μισθωμάτων γραφείων για την Αθήνα ανήλθε σε 5,5%, για τη Θεσσαλονίκη σε -1,2% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε -2,1%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 1,0% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 0,7% κατά το β΄ εξάμηνο του 2024 και 0,9% κατά το α΄ εξάμηνο του 2025 (αναθεωρημένα στοιχεία).

πηγή iefimerida.gr