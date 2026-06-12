Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα της Ταϊλάνδης

Ήταν σε κώμα για τέσσερα χρόνια

Τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, ανακοίνωσε την Παρασκευή το βασιλικό παλάτι. Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Ελλάδας) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ. Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Important Announcement!!<br><br>​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old <a href="https://t.co/OEx4fmx6Qo">pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo</a></p>— Khun Sam (คุณสาม) KeepCool (@KhunSam91) <a href="https://x.com/KhunSam91/status/2065233597326668060?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πριγκίπισσα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Εταιρείας Ερυθρού Σταυρού της Ταϊλάνδης από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν είχε καταρρεύσει λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">IN MEMORIAM <br><br>Princess Bajrakitiyabha of Thailand<br><br>1978 - 2026<br><br>Photo: Royal Office of Thailand <a href="https://t.co/0MlcElzHJk">pic.twitter.com/0MlcElzHJk</a></p>— The Royal News Organisation (@royalnews_org) <a href="https://x.com/royalnews_org/status/2065239077125820727?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η κατάρρευση κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σκύλων

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η τότε 44χρονη πριγκίπισσα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"> Princess Bajrakitiyabha 1978 – 2026 <a href="https://t.co/7ipkStotOb">pic.twitter.com/7ipkStotOb</a></p>— Imperial Material (@implmaterial) <a href="https://x.com/implmaterial/status/2065231097986773226?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>