ΑΑΔΕ: Καλοκαιρινό «σαφάρι» με επιτόπιους ελέγχους και «σκανάρισμα» σε social media για γάμους και δεξιώσεις

Καλοκαιρινό «σαφάρι» με 25.400 επιτόπιους ελέγχους ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, καθώς η τουριστική περίοδος ανεβάζει τον τζίρο σε εστίαση, beach bars, καταλύματα, εποχικές επιχειρήσεις, αλλά και σε υπηρεσίες που συνδέονται με γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις, όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026.

Το βάρος πέφτει πλέον στη διασταύρωση της πραγματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων με τα στοιχεία που φτάνουν στην ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές δεν κοιτούν μόνο αν κόπηκε μία απόδειξη τη στιγμή του ελέγχου, αλλά αν η συναλλαγή πέρασε από POS, αν διαβιβάστηκε σωστά στα ηλεκτρονικά βιβλία και αν ο δηλωμένος τζίρος συμβαδίζει με την εικόνα της επιχείρησης.

Η θερινή αγορά είναι κρίσιμη για τον ελεγκτικό μηχανισμό, επειδή σε λίγους μήνες συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι αναμένεται να κινηθούν σε νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές, τουριστικούς δήμους, χώρους διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που δουλεύουν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το σχέδιο των 25.400 ελέγχων

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2026 της ΑΑΔΕ, ο ετήσιος σχεδιασμός προβλέπει τουλάχιστον 53.900 ελέγχους από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Από αυτούς, οι 25.400 είναι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, προβλέπονται 4.000 έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές, σε συγκεκριμένους κλάδους επιτηδευματιών ή σε επιλεγμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαιρινό σαφάρι δεν θα κινηθεί μόνο με τυχαίες επισκέψεις, αλλά και με προεπιλογή υποθέσεων που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου.

Η ΑΑΔΕ θέτει επίσης ως στόχο τουλάχιστον το 10% των μερικών επιτόπιων ελέγχων να γίνεται σε φορολογούμενους με παραβατική συμπεριφορά. Για τους στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές, κλάδους ή ΑΦΜ, ο στόχος είναι να εντοπίζεται μη συμμόρφωση τουλάχιστον στο 30% των περιπτώσεων.

Με απλά λόγια, το βάρος μεταφέρεται στην επιλογή στόχων με βάση το προφίλ κινδύνου. Το ιστορικό παραβάσεων, οι αποκλίσεις στα δηλωμένα στοιχεία, η εικόνα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η δραστηριότητα σε περιόδους υψηλού τζίρου μπορούν να λειτουργήσουν ως φίλτρο πριν φτάσει το κλιμάκιο στην επιχείρηση.

Γάμοι, δεξιώσεις και social media

Ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν οι γάμοι, οι βαπτίσεις και οι δεξιώσεις, καθώς γύρω από μία εκδήλωση μπορεί να κινηθεί μεγάλη αλυσίδα επαγγελματιών. Χώροι εκδηλώσεων, catering, φωτογράφοι, ανθοπωλεία, κομμωτήρια, μακιγιέζ, μουσικοί, εταιρείες ήχου και φωτισμού και διοργανωτές εκδηλώσεων μπορούν να ελεγχθούν αν η δραστηριότητα που εμφανίζεται δημόσια δεν αντιστοιχεί στα φορολογικά στοιχεία.

Εκ των πραγμάτων για την εποχή που ζούμε, στο παιχνίδι μπαίνουν και τα social media. Αναρτήσεις από γάμους και δεξιώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πρώτη ένδειξη για το ποιοι επαγγελματίες συμμετείχαν, ποιες υπηρεσίες προσφέρθηκαν και αν πίσω από την εικόνα της εκδήλωσης υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Το «σκανάρισμα» των social media δεν σημαίνει ότι μια φωτογραφία ή ένα βίντεο αρκεί από μόνο του για καταλογισμό αλλά μπορεί όμως να οδηγήσει σε έλεγχο, όταν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα. Το ζητούμενο για την ΑΑΔΕ είναι αν η δημόσια παρουσία μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία συνδέεται με συναλλαγές που έχουν δηλωθεί, τιμολογηθεί και διαβιβαστεί.

Καταγεγραμμένες υποθέσεις έχουν δείξει ότι μια δεξίωση μπορεί να ανοίξει πολλαπλές διασταυρώσεις καθώς από μία και μόνο ανάρτηση μπορεί να προκύψουν στοιχεία για τον χώρο, τους προμηθευτές, τις υπηρεσίες και τα παραστατικά που έπρεπε να έχουν εκδοθεί. Έτσι, ο έλεγχος δεν περιορίζεται στον διοργανωτή ή στον χώρο, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλη την αλυσίδα των συναλλαγών.

Αποδείξεις, POS, myDATA και… λουκέτα

Στο κέντρο του ελέγχου παραμένει η φορολογική εικόνα της συναλλαγής. Η απόδειξη, η πληρωμή μέσω POS και η διαβίβαση στα myDATA πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Αν εμφανίζονται κενά, καθυστερήσεις ή αποκλίσεις, η επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με βαθύτερο έλεγχο.

Το ίδιο ισχύει και για επαγγελματίες που δουλεύουν κυρίως σε εκδηλώσεις ή εποχικές δραστηριότητες. Η μεγάλη ζήτηση τους θερινούς μήνες, η πληρωμή πακέτων υπηρεσιών και η συμμετοχή πολλών προμηθευτών σε μία εκδήλωση δημιουργούν πεδίο για διασταυρώσεις.

Το νέο πλαίσιο για τα λουκέτα λειτουργεί ως πρόσθετη πίεση σε όσους εμφανίζουν υποτροπή ή σοβαρές παραβάσεις. Η απόφαση Α.1115/2026 προβλέπει αυστηρότερη αντιμετώπιση για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μη έκδοσης ή μη διαβίβασης παραστατικών, καθώς και για βαρύτερες υποθέσεις που αφορούν παρεμβάσεις σε φορολογικούς μηχανισμούς.